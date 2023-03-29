https://sputniknews.com.tr/20230329/ankara-gune-kar-yagisiyla-basladi-1068883185.html

Ankara güne kar yağışıyla başladı

Ankara güne kar yağışıyla başladı

Ankara, Nisan ayı yaklaşırken güne kar yağışı ile uyandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T09:01+0300

2023-03-29T09:01+0300

2023-03-29T09:01+0300

türkiye

ankara

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

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Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/kis-geri-geldi-meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-1068880694.html

türkiye

ankara

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ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı