https://sputniknews.com.tr/20230329/ankara-gune-kar-yagisiyla-basladi-1068883185.html
Ankara güne kar yağışıyla başladı
Ankara güne kar yağışıyla başladı
Ankara, Nisan ayı yaklaşırken güne kar yağışı ile uyandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:01+0300
2023-03-29T09:01+0300
2023-03-29T09:01+0300
türkiye
ankara
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
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Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kis-geri-geldi-meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-1068880694.html
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ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı
ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı
Ankara güne kar yağışıyla başladı
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Ankara, Nisan ayı yaklaşırken güne kar yağışı ile uyandı.
Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı.
Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı.
Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.