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https://sputniknews.com.tr/20230329/israilde-gosterileri-duzenleyen-gruplardan-34u-eylemleri-surdureceklerini-acikladi-1068876559.html
İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü eylemleri sürdüreceklerini açıkladı
İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü eylemleri sürdüreceklerini açıkladı
İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun krize neden olan 'yargı reformu'nu erteleme adımını samimi bulmayarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T00:24+0300
2023-03-29T00:24+0300
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İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, gösterileri düzenleyen yaklaşık 130 gruptan 34'ü, yargı düzenlemesine karşı eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.'Siyah Bayraklar Hareketi' ile Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılanmasının hızlandırılmasını isteyen "Suç Bakanı Hareketi'nin" (Crime Minister) de aralarında bulunduğu bu gruplar, Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz'ın, 'müzakerelere hazır oldukları' yönündeki açıklamalarını eleştirerek, müzakerelerin "hayali" olduğunu savundu.Netanyahu'ya atıfta bulunan gruplar, "Dün, frenlerini kaybetmiş ve ülkeyi yönetmeye layık olmayan bir liderin halkı bir kez daha aldatma girişimine daha tanık olduk" ifadesini kullandı.Netanyahu'nun 'diktatör yasalarını' parlamentodan geçirmeyi planladığını kaydeden söz konusu gruplar, "Bu aldatmacaya düşmeyeceğiz; var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Batı Kudüs ve Tel Aviv'de eylemÖte yandan, Netanyahu hükümeti temsilcileri ile muhalefet partilerinin müzakere için bir araya geldiği Batı Kudüs ve Tel Aviv'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.İsrail Kanal 12 Televizyonu da Tel Aviv, Kudüs ve diğer bazı kentlerde yargı düzenlemesinin iptali için cumartesi günü eylemler düzenleneceğini duyurdu.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.Bunun ardından ülke genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.Netanyahu'nun düzenlemeyi erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından gelmişti.Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı 'Ulusal Muhafızlık' isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/netanyahunun-yargi-reformu-plani-israildeki-siyasi-krizi-nasil-atesledi-1068848728.html
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israil, benyamin netanyahu, yargı, yargı reformu, protesto, protesto gösterisi, grup
israil, benyamin netanyahu, yargı, yargı reformu, protesto, protesto gösterisi, grup

İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü eylemleri sürdüreceklerini açıkladı

00:24 29.03.2023
© AAİsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun krize neden olan 'yargı reformu'nu erteleme adımını samimi bulmayarak eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun krize neden olan 'yargı reformu'nu erteleme adımını samimi bulmayarak eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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İsrail'de gösterileri düzenleyen gruplardan 34'ü, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun krize neden olan 'yargı reformu'nu erteleme adımını samimi bulmayarak eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, gösterileri düzenleyen yaklaşık 130 gruptan 34'ü, yargı düzenlemesine karşı eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.
'Siyah Bayraklar Hareketi' ile Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılanmasının hızlandırılmasını isteyen "Suç Bakanı Hareketi'nin" (Crime Minister) de aralarında bulunduğu bu gruplar, Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz'ın, 'müzakerelere hazır oldukları' yönündeki açıklamalarını eleştirerek, müzakerelerin "hayali" olduğunu savundu.
Netanyahu'ya atıfta bulunan gruplar, "Dün, frenlerini kaybetmiş ve ülkeyi yönetmeye layık olmayan bir liderin halkı bir kez daha aldatma girişimine daha tanık olduk" ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun 'diktatör yasalarını' parlamentodan geçirmeyi planladığını kaydeden söz konusu gruplar, "Bu aldatmacaya düşmeyeceğiz; var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Batı Kudüs ve Tel Aviv'de eylem

Öte yandan, Netanyahu hükümeti temsilcileri ile muhalefet partilerinin müzakere için bir araya geldiği Batı Kudüs ve Tel Aviv'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.
İsrail Kanal 12 Televizyonu da Tel Aviv, Kudüs ve diğer bazı kentlerde yargı düzenlemesinin iptali için cumartesi günü eylemler düzenleneceğini duyurdu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'

İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.
Bunun ardından ülke genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
Netanyahu'nun düzenlemeyi erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından gelmişti.
Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı 'Ulusal Muhafızlık' isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırılmıştı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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