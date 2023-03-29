https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-polis-mudahalesi-sonucu-gozunu-kaybeden-gence-15-bin-euro-odenecek-1068926102.html
Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin euro ödenecek
Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin euro ödenecek
Fransa'da mahkeme, polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden gence 15 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T23:36+0300
2023-03-29T23:36+0300
2023-03-29T23:36+0300
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fransa
polis
şiddet
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tazminat
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Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.OlayMantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-macrona-pislik-dedigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1068911222.html
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fransa, polis, şiddet, euro, tazminat
fransa, polis, şiddet, euro, tazminat
Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin euro ödenecek
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Fransa'da mahkeme, polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden gence 15 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.
Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.
Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.
Olay
Mantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.
Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu.