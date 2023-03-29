https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozalti-sayisi-201e-cikti-1068878505.html

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 201'e çıktı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 201'e çıktı

Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T01:51+0300

2023-03-29T01:51+0300

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protesto gösterisi

gerald darmanin

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10. kitlesel gösterilere ilişkin açıklama yaptı.Darmanin, gösterilerde görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti.Fransız Bakan, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti.Emeklilik reformu kriziFransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.

https://sputniknews.com.tr/20230328/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-genel-grevlerin-10uncusu-duzenleniyor-1068847033.html

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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, protesto, protesto gösterisi, gerald darmanin