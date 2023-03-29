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https://sputniknews.com.tr/20230329/filipinler-uluslararasi-ceza-mahkemesi-ile-baglarini-kopardi-1068890794.html
Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile bağlarını kopardı
Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile bağlarını kopardı
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., selefinin uyuşturucu satıcılarına yönelik kanlı baskısına ilişkin soruşturmanın durdurulması talebinin mahkeme... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:39+0300
2023-03-29T11:39+0300
dünya
filipinler
rodrigo duterte
ferdinand marcos jr
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
uyuşturucu
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., selefi Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu tüccarlarına dönük kanlı uygulamalarına ilişkin soruşturmanın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra hükümetinin UCM ile teması kesti.Marcos, bugün başkent Manila'da basın mensuplarına verdiği demeçte "Bu bizim UCM ile olan tüm ilişkimizi sona erdiriyor. Bu noktada, esasen her teması, her iletişimi bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.Karar, UCM'nin geçen hafta Filipinler hükümetinin, eski Devlet Başkanı Duterte'nin başlattığı uyuşturucuyla mücadele uygulamaları sırasında yaşandığı iddia edilen infazlar ve polisin örtbas ettiği suçlarla ilgili soruşturmayı durdurma talebini reddetmesinin ardından geldi.Mahkeme, kendi soruşturmasını yürüttüğünü iddia eden Manila'nın talebi üzerine 2021 yılında askıya aldığı soruşturmayı ocak ayında yeniden açmıştı.Marcos, "Yargı yetkisi ve ülkemizin egemenliğine müdahale ve fiili saldırı olarak gördüğümüz şeylerle ilgili çok ciddi soruları göz önünde bulundurarak UCM ile işbirliği yapamayız" diye konuştu.Duterte, 2018 yılında UCM'nin kurucu anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmişti.Şu anda ülkenin Devlet Başkan Yardımcısı olan kızı Sara Duterte, geçen yılki seçimlerde Marcos'un kampanyasındaydı.Eski Filipin diktatörü Ferdinand Marcos'un oğlu olan Marcos, geçen mayıs ayında ezici bir zaferle iktidara gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/uluslararasi-ceza-mahkemesine-taraf-olmayan-ulkeler-1068521598.html
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filipinler, rodrigo duterte, ferdinand marcos jr, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), uyuşturucu
filipinler, rodrigo duterte, ferdinand marcos jr, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), uyuşturucu

Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile bağlarını kopardı

11:39 29.03.2023
© AP PhotoFerdinand Marcos Jr.
Ferdinand Marcos Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AP Photo
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., selefinin uyuşturucu satıcılarına yönelik kanlı baskısına ilişkin soruşturmanın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile bağını kopardı.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., selefi Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu tüccarlarına dönük kanlı uygulamalarına ilişkin soruşturmanın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra hükümetinin UCM ile teması kesti.
Marcos, bugün başkent Manila'da basın mensuplarına verdiği demeçte "Bu bizim UCM ile olan tüm ilişkimizi sona erdiriyor. Bu noktada, esasen her teması, her iletişimi bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Karar, UCM'nin geçen hafta Filipinler hükümetinin, eski Devlet Başkanı Duterte'nin başlattığı uyuşturucuyla mücadele uygulamaları sırasında yaşandığı iddia edilen infazlar ve polisin örtbas ettiği suçlarla ilgili soruşturmayı durdurma talebini reddetmesinin ardından geldi.
Mahkeme, kendi soruşturmasını yürüttüğünü iddia eden Manila'nın talebi üzerine 2021 yılında askıya aldığı soruşturmayı ocak ayında yeniden açmıştı.
Marcos, "Yargı yetkisi ve ülkemizin egemenliğine müdahale ve fiili saldırı olarak gördüğümüz şeylerle ilgili çok ciddi soruları göz önünde bulundurarak UCM ile işbirliği yapamayız" diye konuştu.
Duterte, 2018 yılında UCM'nin kurucu anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmişti.
Şu anda ülkenin Devlet Başkan Yardımcısı olan kızı Sara Duterte, geçen yılki seçimlerde Marcos'un kampanyasındaydı.
Eski Filipin diktatörü Ferdinand Marcos'un oğlu olan Marcos, geçen mayıs ayında ezici bir zaferle iktidara gelmişti.
İnfografik Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olmayan ülkeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
MULTİMEDYA
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler
20 Mart, 17:26
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