https://sputniknews.com.tr/20230320/uluslararasi-ceza-mahkemesine-taraf-olmayan-ulkeler-1068521598.html
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:26+0300
2023-03-20T17:26+0300
2023-03-20T17:26+0300
multimedya
infografik
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydederek “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.UCM'ye taraf olan ve taraf olmayan ülkeleri gösteren harita, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
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infografik, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, dmitriy peskov, инфографика
infografik, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, dmitriy peskov, инфографика
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydederek “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.
UCM'ye taraf olan ve taraf olmayan ülkeleri gösteren harita, Sputnik'in infografiğinde.