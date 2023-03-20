https://sputniknews.com.tr/20230320/uluslararasi-ceza-mahkemesine-taraf-olmayan-ulkeler-1068521598.html

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan ülkeler

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T17:26+0300

2023-03-20T17:26+0300

2023-03-20T17:26+0300

multimedya

infografik

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

rusya

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydederek “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.UCM'ye taraf olan ve taraf olmayan ülkeleri gösteren harita, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, dmitriy peskov, инфографика