https://sputniknews.com.tr/20230329/evrenin-bilinen-en-buyuk-kara-deligi-kesfedildi-saniyede-bir-dunya-buyuklugunde-alani-yutuyor-1068913639.html

Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor

Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her saniye Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan ve Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T16:53+0300

2023-03-29T16:53+0300

2023-03-29T16:57+0300

yaşam

kara delik

evren

uzay

avustralya

araştırma

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden biri bulundu.Araştırma ekibinin başında olan Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu kaydetti.Onken, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının tahminleri Büyük Patlama'nın 3 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği yönündeydi.Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan gök isminin Samanyolu Galaksisi'ndeki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu bilgisi verildi.Araştırmacılar, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğu görüşünde.Onken, "Fakat tamamı evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" diye konuştu.Bu olağanüstü parlaklığın sebebine ilişkin net bilgileri olmadığını ifade eden Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/simdiye-kadar-gozlemlenen-en-buyuk-kara-delik-jeti-kesfedildi-1060232015.html

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