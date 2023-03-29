Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Ermenistan’ı 2-1 ile geçerek Euro 2024 elemelerine iyi başladı
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Avrupa Ukrayna’da ayağına kurşun sıktı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:43
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
20:30
11 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Erbakan ne görüştü?
20:46
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:09
2 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ankara'da seçim için kurulan ittifakların görüşme trafiği hızlandı
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
13:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye kendi evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu
14:06
48 dk
ANLAT BANA
İstanbullu spor yapıyor mu? Gençler ne istiyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail'de ötelenen yargı reformu ve bölgesel etkileri
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Bahçeli'nin 'ortak liste' vetosu dengeleri değiştirir mi?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Liderlerin ziyaret trafiği
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230329/evrenin-bilinen-en-buyuk-kara-deligi-kesfedildi-saniyede-bir-dunya-buyuklugunde-alani-yutuyor-1068913639.html
Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor
Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her saniye Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan ve Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T16:53+0300
2023-03-29T16:57+0300
yaşam
kara delik
evren
uzay
avustralya
araştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068913346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7c4a3c455fc7d36345da89add0f8790e.jpg
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden biri bulundu.Araştırma ekibinin başında olan Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu kaydetti.Onken, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının tahminleri Büyük Patlama'nın 3 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği yönündeydi.Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan gök isminin Samanyolu Galaksisi'ndeki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu bilgisi verildi.Araştırmacılar, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğu görüşünde.Onken, "Fakat tamamı evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" diye konuştu.Bu olağanüstü parlaklığın sebebine ilişkin net bilgileri olmadığını ifade eden Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/simdiye-kadar-gozlemlenen-en-buyuk-kara-delik-jeti-kesfedildi-1060232015.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068913346_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_86297fdb55d99707bf803da5363fa30d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kara delik, evren, uzay, avustralya, araştırma
kara delik, evren, uzay, avustralya, araştırma

Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor

16:53 29.03.2023 (güncellendi: 16:57 29.03.2023)
© AFP 2023Kara delik
Kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her saniye Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan ve Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik keşfetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden biri bulundu.
Araştırma ekibinin başında olan Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu kaydetti.
Onken, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" ifadelerini kullandı.
Bilim insanlarının tahminleri Büyük Patlama'nın 3 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği yönündeydi.
Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan gök isminin Samanyolu Galaksisi'ndeki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu bilgisi verildi.
Araştırmacılar, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğu görüşünde.
Onken, "Fakat tamamı evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" diye konuştu.
Bu olağanüstü parlaklığın sebebine ilişkin net bilgileri olmadığını ifade eden Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" değerlendirmesini yaptı.
kara delik jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
YAŞAM
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
22 Ağustos 2022, 13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала