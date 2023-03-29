https://sputniknews.com.tr/20230329/evrenin-bilinen-en-buyuk-kara-deligi-kesfedildi-saniyede-bir-dunya-buyuklugunde-alani-yutuyor-1068913639.html
Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor
Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her saniye Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan ve Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T16:53+0300
2023-03-29T16:53+0300
2023-03-29T16:57+0300
yaşam
kara delik
evren
uzay
avustralya
araştırma
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden biri bulundu.Araştırma ekibinin başında olan Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu kaydetti.Onken, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının tahminleri Büyük Patlama'nın 3 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği yönündeydi.Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan gök isminin Samanyolu Galaksisi'ndeki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu bilgisi verildi.Araştırmacılar, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğu görüşünde.Onken, "Fakat tamamı evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" diye konuştu.Bu olağanüstü parlaklığın sebebine ilişkin net bilgileri olmadığını ifade eden Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/simdiye-kadar-gozlemlenen-en-buyuk-kara-delik-jeti-kesfedildi-1060232015.html
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kara delik, evren, uzay, avustralya, araştırma
kara delik, evren, uzay, avustralya, araştırma
Evrenin en büyük kara deliklerinden biri keşfedildi: Saniyede Dünya büyüklüğünde alan yutuyor
16:53 29.03.2023 (güncellendi: 16:57 29.03.2023) Abone ol
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her saniye Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan ve Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik keşfetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde şimdiye kadarki en büyük kara deliklerden biri bulundu.
Araştırma ekibinin başında olan Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu kaydetti.
Onken, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" ifadelerini kullandı.
Bilim insanlarının tahminleri Büyük Patlama'nın 3 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği yönündeydi.
Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan gök isminin Samanyolu Galaksisi'ndeki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu bilgisi verildi.
Araştırmacılar, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğu görüşünde.
Onken, "Fakat tamamı evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" diye konuştu.
Bu olağanüstü parlaklığın sebebine ilişkin net bilgileri olmadığını ifade eden Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" değerlendirmesini yaptı.