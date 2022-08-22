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Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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avustralya
kara delik
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Avustralya Batı Sydney Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 2663' galaksisini inceledi.Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.Avusturalya Batı Sydney Üniversitesi'nden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor" ifadesini kullandı.Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220615/son-9-milyar-yilin-en-hizli-buyuyen-kara-deligi-her-saniye-dunya-buyuklugunde-alan-yutuyor-1057466032.html
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avustralya, kara delik, keşif
avustralya, kara delik, keşif

Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi

13:25 22.08.2022 (güncellendi: 13:36 22.08.2022)
© AAkara delik jeti
kara delik jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi.
Avustralya Batı Sydney Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 2663' galaksisini inceledi.
Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.
Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.
Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.
Avusturalya Batı Sydney Üniversitesi'nden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.
Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor" ifadesini kullandı.
Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.
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