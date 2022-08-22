https://sputniknews.com.tr/20220822/simdiye-kadar-gozlemlenen-en-buyuk-kara-delik-jeti-kesfedildi-1060232015.html
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T13:25+0300
2022-08-22T13:25+0300
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avustralya
kara delik
yaşam
keşif
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Avustralya Batı Sydney Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 2663' galaksisini inceledi.Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.Avusturalya Batı Sydney Üniversitesi'nden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor" ifadesini kullandı.Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220615/son-9-milyar-yilin-en-hizli-buyuyen-kara-deligi-her-saniye-dunya-buyuklugunde-alan-yutuyor-1057466032.html
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avustralya, kara delik, keşif
avustralya, kara delik, keşif
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
13:25 22.08.2022 (güncellendi: 13:36 22.08.2022) Abone ol
Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi.
Avustralya Batı Sydney Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 2663' galaksisini inceledi.
Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.
Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.
Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.
Avusturalya Batı Sydney Üniversitesi'nden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.
Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor" ifadesini kullandı.
Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.