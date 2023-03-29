https://sputniknews.com.tr/20230329/estonya-ukraynaya-eski-askeri-techizat-sagladigi-yonundeki-suclamalari-reddetti-1068879728.html
Estonya, Ukrayna'ya eski askeri teçhizat sağladığı yönündeki suçlamaları reddetti
Estonya, Ukrayna'ya eski askeri teçhizat sağladığı yönündeki suçlamaları reddetti
Estonya Savunma Bakanlığı, Tallin’in Ukrayna'ya eskimiş askeri teçhizat tedarik ettiği yönündeki suçlamalarını reddetti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T04:45+0300
2023-03-29T04:45+0300
2023-03-29T04:45+0300
estonya genelkurmay başkanlığı
estonya
ukrayna
askeri teçhizat
yardım
askeri yardım
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Estonya Savunma Bakanlığı, Politico gazetesinde yer alan ‘bazı AB diplomat ve temsilcilerinin, ülkenin AB Barış Fonu’ndan yenilerini almak için 'Ukrayna'ya eskimiş askeri teçhizat sağladığı’ yönündeki suçlamalarını reddeden bir açıklama yayınladı.Açıklamada, “Politico'da salı günü yayınlanan makalede temelsiz iddilara yer verilmiş bulunuyor. Burada, Ukrayna'ya yapılan yardımı ve müttefikler arasındaki birliği baltalamaya yönelik kötü niyetli bir girişim söz konusu. Ukrayna'ya yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Teçhizatın daha önce kullanılıp kullanılmadığı veya yeni olup olmadığı değil, etkililiği önemlidir” denildi.Avrupa Barış Fonu daha önce Ukrayna'ya tedarik edilen askeri teçhizatın maliyetinin yüzde 84'ünü karşılama kararı almıştı. Ancak her ülke gönderdiği teçhizatın bedelini kendi metodolojisine göre hesaplıyor.Altı ülke gönderdikleri askeri yardımı, kullanılmış teçhizatın maliyetine göre değil, yeni askeri teçhizatın maliyetine göre hesapladı. Estonya, Ukrayna'ya gönderdiği askeri teçhizat için 160 milyon euro talep ettiği fondan 134 milyon euro almıştı.Politicoya göre, AB diplomatlarından biri Estonya'yı eleştirerek, “Artıklarını Ukrayna'ya gönderiyorlar ve yerine Avrupa Birliği’nin parasıyla yenisini alıyorlar" derken, bir diğer diplomat, Estonya'nın davranışını 'alışılmadık derecede küstahça' olarak nitelendirerek, bunu kimsenin alenen dile getirmek istemediğininden yakındı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-estonyanin-bir-rus-diplomati-sinir-disi-etme-kararina-gereken-yanit-verilecek---1068715149.html
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estonya genelkurmay başkanlığı, estonya, ukrayna, askeri teçhizat, yardım, askeri yardım
estonya genelkurmay başkanlığı, estonya, ukrayna, askeri teçhizat, yardım, askeri yardım
Estonya, Ukrayna'ya eski askeri teçhizat sağladığı yönündeki suçlamaları reddetti
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Estonya Savunma Bakanlığı, Tallin’in Ukrayna'ya eskimiş askeri teçhizat tedarik ettiği yönündeki suçlamalarını reddetti.
Estonya Savunma Bakanlığı, Politico gazetesinde yer alan ‘bazı AB diplomat ve temsilcilerinin, ülkenin AB Barış Fonu’ndan yenilerini almak için 'Ukrayna'ya eskimiş askeri teçhizat sağladığı’ yönündeki suçlamalarını reddeden bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “Politico'da salı günü yayınlanan makalede temelsiz iddilara yer verilmiş bulunuyor. Burada, Ukrayna'ya yapılan yardımı ve müttefikler arasındaki birliği baltalamaya yönelik kötü niyetli bir girişim söz konusu. Ukrayna'ya yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Teçhizatın daha önce kullanılıp kullanılmadığı veya yeni olup olmadığı değil, etkililiği önemlidir” denildi.
Avrupa Barış Fonu daha önce Ukrayna'ya tedarik edilen askeri teçhizatın maliyetinin yüzde 84'ünü karşılama kararı almıştı. Ancak her ülke gönderdiği teçhizatın bedelini kendi metodolojisine göre hesaplıyor.
Altı ülke gönderdikleri askeri yardımı, kullanılmış teçhizatın maliyetine göre değil, yeni askeri teçhizatın maliyetine göre hesapladı. Estonya, Ukrayna'ya gönderdiği askeri teçhizat için 160 milyon euro talep ettiği fondan 134 milyon euro almıştı.
Politicoya göre, AB diplomatlarından biri Estonya'yı eleştirerek, “Artıklarını Ukrayna'ya gönderiyorlar ve yerine Avrupa Birliği’nin parasıyla yenisini alıyorlar" derken, bir diğer diplomat, Estonya'nın davranışını 'alışılmadık derecede küstahça' olarak nitelendirerek, bunu kimsenin alenen dile getirmek istemediğininden yakındı.