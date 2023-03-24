https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-estonyanin-bir-rus-diplomati-sinir-disi-etme-kararina-gereken-yanit-verilecek---1068715149.html

Rusya: Estonya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararına gereken yanıt verilecek

Rusya: Estonya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararına gereken yanıt verilecek

Estonya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın daha 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 29 Mart'a kadar süre verildiğini... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T16:05+0300

2023-03-24T16:05+0300

2023-03-24T16:05+0300

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estonya

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büyükelçilik

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Batı'nın Rusya karşıtı politikasına destek veren Baltık ülkesi Estonya, Rus diplomatları ülkesinden göndermeye devam ediyor. Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede anayasal düzenin bozulmasına yönelik çabalara doğrudan ve aktif şekilde katıldığını öne sürdüğü bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bakanlık, "Bu kişinin Estonya'daki faaliyetleri, Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ediyor ve bu nedenle en geç 29 Mart'ta Estonya'dan ayrılması gerekiyor. Söz konusu diplomat, Estonya'nın güvenliğini ve anayasal düzenini baltalamaya, Rus askeri eylemlerini meşrulaştıran propagandayı yaymaya ve Estonya toplumunu bölmeye doğrudan ve aktif olarak müdahil oldu" iddiasında bulundu. Tallinn'in kararı hakkında Sputnik'e açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Estonya'ya gereken yanıtın verileceğini vurguladı. 2023 başında Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirilmesini talep etmişti. Rusya'nın Estonya'nın adımlarına yaptığı misillemelerin ardından şubat ayında Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüş, her iki ülkenin büyükelçileri bugünden itibaren çalışmalarına son vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230207/estonya-ve-rusya-diplomatik-iliskilerin-seviyesini-dusurdu--1066703132.html

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