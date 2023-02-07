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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230207/estonya-ve-rusya-diplomatik-iliskilerin-seviyesini-dusurdu--1066703132.html
Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü
Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü
Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü, her iki ülkenin büyükelçileri bugünden itibaren çalışmalarına son verdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:44+0300
2023-02-07T15:44+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
diplomatik ilişki
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Estonya ve Rusya, bugünden itibaren diplomatik ilişkilerin seviyesini maslahatgüzarlar düzeyine indiriyor. Her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının kararına göre Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev ve Estonya’nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre bugünden itibaren çalışmalarına son verip ülkelerine geri dönecek. Estonya 11 Ocak tarihinde Rusya'nın Tallinn'deki büyükelçilik çalışanlarının sayısını 1 Şubat 2023'e kadar eşitlik ilkesine göre Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin diplomatik ve geçici çalışanlar seviyesine indirmesi gerektiğini bildirdi. Son zamana kadar Estonya'nın Moskova'da sekiz diplomatik ve 15 geçici idari teknik ve hizmet kadrosu vardı. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği'nin ise 21 diplomatik çalışanı ve diplomatik statüsü bulunmayan 23 geçici çalışanı vardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bununla ilgili olarak 23 Ocak tarihinde Estonya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini maslahatgüzarlar düzeyine düşürdüğünü bildirdi ve Estonya’nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre’ye 7 Şubat 2023’e kadar Moskova’yı terk etme talimatı verdi. Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev’in de aynı tarihe kadar Moskova’ya geri dönmesi gerekecek. Rusya, iki devlet arasındaki ilişkilerde yaşanan bu gelişme için tüm sorumluluğu Estonya tarafına yükledi. Öte yandan Estonya, Rusya ile diplomatik ilişkileri korumaya niyetli olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, “Hem Estonya hem de Rusya, kendi ülkelerindeki diplomat sayısını azaltmaya yönelik adımlar atmış olsa da şu anda her iki ülkeden tüm diplomatları sınır dışı etme veya geri çağırma gibi bir niyet söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Reinsalu, “Bizim (Moskova’daki) büyükelçiliğimiz kalıyor. Estonya Cumhuriyeti topraklarındaki Rus Büyükelçiliği’ni tasfiye etme niyetimiz yok ve Rusya da böyle bir niyet beyan etmedi” diye konuştu. Estonyalı diplomat, ‘Estonya'nın pragmatik nedenlerle Moskova'da temsilciliğe ihtiyacı olduğu için’ iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin sona ermesinden bahsetmenin şu anda bir anlamı olmadığını kaydetti.
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estonya, rusya, diplomatik ilişki
estonya, rusya, diplomatik ilişki

Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü

15:44 07.02.2023
© Sputnik / İlya Pitalyev / Multimedya arşivine gidinEstonya'nın Rusya büyükelçiliği
Estonya'nın Rusya büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / İlya Pitalyev
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Estonya ve Rusya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü, her iki ülkenin büyükelçileri bugünden itibaren çalışmalarına son verdi.
Estonya ve Rusya, bugünden itibaren diplomatik ilişkilerin seviyesini maslahatgüzarlar düzeyine indiriyor. Her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının kararına göre Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev ve Estonya’nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre bugünden itibaren çalışmalarına son verip ülkelerine geri dönecek.
Estonya 11 Ocak tarihinde Rusya'nın Tallinn'deki büyükelçilik çalışanlarının sayısını 1 Şubat 2023'e kadar eşitlik ilkesine göre Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin diplomatik ve geçici çalışanlar seviyesine indirmesi gerektiğini bildirdi.
Son zamana kadar Estonya'nın Moskova'da sekiz diplomatik ve 15 geçici idari teknik ve hizmet kadrosu vardı. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği'nin ise 21 diplomatik çalışanı ve diplomatik statüsü bulunmayan 23 geçici çalışanı vardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı bununla ilgili olarak 23 Ocak tarihinde Estonya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini maslahatgüzarlar düzeyine düşürdüğünü bildirdi ve Estonya’nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre’ye 7 Şubat 2023’e kadar Moskova’yı terk etme talimatı verdi. Rusya’nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev’in de aynı tarihe kadar Moskova’ya geri dönmesi gerekecek.
Rusya, iki devlet arasındaki ilişkilerde yaşanan bu gelişme için tüm sorumluluğu Estonya tarafına yükledi. Öte yandan Estonya, Rusya ile diplomatik ilişkileri korumaya niyetli olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, “Hem Estonya hem de Rusya, kendi ülkelerindeki diplomat sayısını azaltmaya yönelik adımlar atmış olsa da şu anda her iki ülkeden tüm diplomatları sınır dışı etme veya geri çağırma gibi bir niyet söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Reinsalu, “Bizim (Moskova’daki) büyükelçiliğimiz kalıyor.
Estonya Cumhuriyeti topraklarındaki Rus Büyükelçiliği’ni tasfiye etme niyetimiz yok ve Rusya da böyle bir niyet beyan etmedi” diye konuştu. Estonyalı diplomat, ‘Estonya'nın pragmatik nedenlerle Moskova'da temsilciliğe ihtiyacı olduğu için’ iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin sona ermesinden bahsetmenin şu anda bir anlamı olmadığını kaydetti.
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