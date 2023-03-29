https://sputniknews.com.tr/20230329/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-turkiye-tarafsiz-ulkelerden-daha-tarafsiz-davraniyor-1068882611.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Türkiye tarafsız ülkelerden daha tarafsız davranıyor

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Türkiye tarafsız ülkelerden daha tarafsız davranıyor

Avusturya’nın 2017-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Karin Kneissl, Ukrayna konusunda tarafsız konumda olması gereken Avrupa ülkelerini... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T08:54+0300

2023-03-29T08:54+0300

2023-03-29T08:54+0300

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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Milliyet gazetesinden Fatma Gülçin Kabasakallı'ya konuştu. Uluslararası medyada manşetlere yansıyan Putin’le dans fotoğrafına ve ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığı koşullara değinen Kneissl, şu an Lübnan’da yaşıyor ve Rusya’da Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi, Ekonomi Yüksekokulu’nda (HSE) ders veriyor.Nişantaşı Üniversitesi ve Harici Medya organizasyonunda bir panel için geldiği İstanbul’daki röportajımızda Avusturya’nın tarafsızlığını sorgulayan Kneissl, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye tek taraflı yaptırımlara katılmıyor, dünyaya da bunu yapabileceklerini hatırlattı''Yaptırımlar Rusları birleştirdi'Savaşın ve yaptırımların Rusları bir araya getirdiğini belirten Kneissl, “Yaptırımlar insanlar arasında safları sıklaştırdı, yaptırımlar her zaman bunu yapar. 1990’larda Sırbistan’da da gördüm. Bu yaptırımlar sadece askeri değil, çok büyük siyasi, ekonomik boyutu da var, bütün bir kültüre saldırıldığında, yaptırımlar safları sıklaştırır. Tabii ülkeyi terk eden binlerce Rus var, bazıları da ne olacağını bekliyor… Ama Rus halkı ülkelerine derinden bağlı. Alman hükümeti (Ukrayna’ya) tankları göndermeye karar verdiği gün, bu Rusya’da safları sıklaştırdı, çünkü pek çok hatırayı tekrar gündeme getirdi. Bu durum hafife alınmamalı, insanlar fedakarlık yapmaya hazır” dedi.Tarihte savaşların, tarafların genellikle yorgunluğundan ve tükenmişliğinden sona erdiğini, Rusya’nın ise hafife alındığını da vurgulayan Kneisl, “Ruslar daha fazla baskı altında daha da güçleniyor ve ortak bir duyguya bağlılar… Hangi tarafın daha fazla yorgun olacağını bilmiyorum ama, Ruslar değil, diğerleri olabilir” dedi.'Hayatım tek bir fotoğrafa indirgendi'2018 yılındaki düğününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dansının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Kneissl, bu olayın ardından yaşadıklarına dair şunları söyledi: 'Fiziksel saldırılara maruz kaldım, Avrupa'da çok derin bir Rusofobi var'Kendisine karşı baskıların savaştan çok önce başladığını vurgulayan Kneissl, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230127/abdden-turkiyeye-rusyaya-yaptirim-baskisi-artiyor-1066254639.html

https://sputniknews.com.tr/20220705/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-tehditler-yuzunden-ulkeden-kactigini-dogruladi-1058352067.html

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