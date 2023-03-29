https://sputniknews.com.tr/20230329/enkaz-altindan-cikarilan-35-cocugun-kimligi-tespit-edilmedi-1068926709.html

Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi

Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-29T23:51+0300

2023-03-29T23:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

enkaz

kayıt

deprem

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.Açıklamada, 1766 çocuğun ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 62 çocuğun tedavi sürecinin takip edildiği ifade edildi.Bakanlık, 35 çocuğunsa kimliğinin tespit edilmediğini kaydetti. Ayrıca kayıtlı altı çocuğun da hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, enkaz, kayıt, deprem