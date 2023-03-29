https://sputniknews.com.tr/20230329/enkaz-altindan-cikarilan-35-cocugun-kimligi-tespit-edilmedi-1068926709.html
Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi
Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T23:51+0300
2023-03-29T23:51+0300
2023-03-29T23:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
enkaz
kayıt
deprem
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.Açıklamada, 1766 çocuğun ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 62 çocuğun tedavi sürecinin takip edildiği ifade edildi.Bakanlık, 35 çocuğunsa kimliğinin tespit edilmediğini kaydetti. Ayrıca kayıtlı altı çocuğun da hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-paylasimi-sebebiyle-tutuklanan-eski-masterchef-sampiyonu-kardas-serbest-birakildi-1068902368.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, enkaz, kayıt, deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, enkaz, kayıt, deprem
Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi
23:51 29.03.2023 (güncellendi: 23:53 29.03.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.
Açıklamada, 1766 çocuğun ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 62 çocuğun tedavi sürecinin takip edildiği ifade edildi.
Bakanlık, 35 çocuğunsa kimliğinin tespit edilmediğini kaydetti. Ayrıca kayıtlı altı çocuğun da hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.