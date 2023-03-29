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Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı
Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta, aslen... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T15:17+0300
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Emine Erdoğan, BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği kentte, Hoşcan ailesini ziyaret etti.Cemile-Yunus çifti ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan'la sohbet eden Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, halen New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve ev hanımı eşi Cemile'nin, ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi. Emine Erdoğan, Saint John's Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ebru Hoşcan ve ilkokul öncesi eğitimi alan Ebrar Zeynep Hoşcan ile de eğitim hayatları üzerine sohbet etti.İftarını Hoşcan ailesinin evinde yapan Emine Erdoğan, Twitter paylaşımda, "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk. Yunus ve Cemile kardeşimizden ABD'ye taşınma süreçlerini dinledik. Çocuklarla ise eğitim hayatları üzerine sohbet ettik. Bu vesileyle mahalle sakini Türk vatandaşlarımızla da hasbihâl etme fırsatı buldum. Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan Ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1068866706.html
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emine erdoğan, iftar, abd, new york, ramazan
emine erdoğan, iftar, abd, new york, ramazan

Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

15:17 29.03.2023
© AAEmine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı
Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta, aslen Bolulu olan Hoşcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.
Emine Erdoğan, BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği kentte, Hoşcan ailesini ziyaret etti.
Cemile-Yunus çifti ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan'la sohbet eden Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, halen New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve ev hanımı eşi Cemile'nin, ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi. Emine Erdoğan, Saint John's Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ebru Hoşcan ve ilkokul öncesi eğitimi alan Ebrar Zeynep Hoşcan ile de eğitim hayatları üzerine sohbet etti.
İftarını Hoşcan ailesinin evinde yapan Emine Erdoğan, Twitter paylaşımda, "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk. Yunus ve Cemile kardeşimizden ABD'ye taşınma süreçlerini dinledik. Çocuklarla ise eğitim hayatları üzerine sohbet ettik. Bu vesileyle mahalle sakini Türk vatandaşlarımızla da hasbihâl etme fırsatı buldum. Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan Ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'daki TSK İnsani Yardım Tugayı Özel İstihkam Taburu Komutanlığı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlasında Mehmetçik ile iftar programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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