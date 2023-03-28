Erdoğan: Askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz

22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır. 22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır.

Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz. Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.

Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var. Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var.

Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma yatırımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Her alanda kalkınmasını belli bir seviyeye getirmiş alt yapısının kurmuş bir ülke haline geldik. Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma yatırımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Her alanda kalkınmasını belli bir seviyeye getirmiş alt yapısının kurmuş bir ülke haline geldik.

Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, karada daha da arttıracak projelerle milletimizin önüne çıkacağız. Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, karada daha da arttıracak projelerle milletimizin önüne çıkacağız.