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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakani-ziyaret-etti-1068858467.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html
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recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, ak parti, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

16:33 28.03.2023 (güncellendi: 17:02 28.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi lideri İnce'yi ziyaret edecek
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