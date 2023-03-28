https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakani-ziyaret-etti-1068858467.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T16:33+0300
2023-03-28T16:33+0300
2023-03-28T17:02+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
fatih erbakan
yeniden refah partisi
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html
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recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, ak parti, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
16:33 28.03.2023 (güncellendi: 17:02 28.03.2023) Abone ol
Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.