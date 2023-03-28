https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi lideri İnce'yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi lideri İnce'yi ziyaret edecek
Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek. Ziyaretin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T15:28+0300
2023-03-28T15:28+0300
2023-03-28T15:28+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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NTV'nin haberine göre; Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek.
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kemal kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi lideri İnce'yi ziyaret edecek
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Ayrıntılar geliyor
Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek. Ziyaretin saatinin henüz kesinleşmediği bildirildi.
NTV'nin haberine göre; Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek.