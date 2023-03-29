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'Dijital Schengen vizesi' için bir adım daha atıldı
'Dijital Schengen vizesi' için bir adım daha atıldı
Avrupa Birliği (AB), Schengen vizelerinin pasaportlara basılması yerine dijital hale getirilmesi için bir adım daha attı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:34+0300
2023-03-29T12:34+0300
dünya
schengen
avrupa
dijital schengen vizesi
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AB Konseyi'ni oluşturan üye ülkelerin büyükelçileri, Schengen vizelerinin dijital hale getirilmesi için gerekli müzakere yetkisi üzerinde uzlaştı. Böylece Konsey dijital Schengen vizesine geçilmesi konusunda Avrupa Parlamentosu ile nihai yasal metin üzerinde müzakerelere başlayabilecek.AB Komisyonu'nun vizelerin dijitalleşmesi için Nisan 2022'de sunduğu teklif, mevcut durumda pasaportlara yapıştırılan Schengen vizelerinin dijital olarak verilmesini öngörüyor.Teklif yasalaşırsa Schengen vize başvuruları da dijital olarak internet üzerinden yapılacak. Bunun için bir 'vize başvuru platformu' kurulacak. Tüm belgeler bu internet sitesi üzerinden dijital olarak yüklenecek, vize ücretleri de bu siteden ödenecek.Sadece ilk kez başvuranlar, biyometrik bilgilerini yenileyecek olanlar ve yeni pasaport sahipleri konsolosluklara veya vize merkezlerine gidecek.Vizeler dijital formatta, 2 boyutlu barkod şeklinde ve şifreli şekilde imzalanmış olarak başvuru sahibine iletilecek.AB, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin ve çalıntı vize kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor.Schengen vizelerinin dijitalleşmesi konusundaki yasa teklifi, Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesinde kabul edilmişti. Konsey ile parlamentonun müzakerelerinin ardından yasal metne nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/schengen-vize-basvurularinin-dijitallesmesi-teklifi-kabul-edildi-1066405842.html
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schengen, avrupa, dijital schengen vizesi
schengen, avrupa, dijital schengen vizesi

'Dijital Schengen vizesi' için bir adım daha atıldı

12:34 29.03.2023
Schengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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Avrupa Birliği (AB), Schengen vizelerinin pasaportlara basılması yerine dijital hale getirilmesi için bir adım daha attı.
AB Konseyi'ni oluşturan üye ülkelerin büyükelçileri, Schengen vizelerinin dijital hale getirilmesi için gerekli müzakere yetkisi üzerinde uzlaştı. Böylece Konsey dijital Schengen vizesine geçilmesi konusunda Avrupa Parlamentosu ile nihai yasal metin üzerinde müzakerelere başlayabilecek.
AB Komisyonu'nun vizelerin dijitalleşmesi için Nisan 2022'de sunduğu teklif, mevcut durumda pasaportlara yapıştırılan Schengen vizelerinin dijital olarak verilmesini öngörüyor.
Teklif yasalaşırsa Schengen vize başvuruları da dijital olarak internet üzerinden yapılacak. Bunun için bir 'vize başvuru platformu' kurulacak. Tüm belgeler bu internet sitesi üzerinden dijital olarak yüklenecek, vize ücretleri de bu siteden ödenecek.
Sadece ilk kez başvuranlar, biyometrik bilgilerini yenileyecek olanlar ve yeni pasaport sahipleri konsolosluklara veya vize merkezlerine gidecek.
Vizeler dijital formatta, 2 boyutlu barkod şeklinde ve şifreli şekilde imzalanmış olarak başvuru sahibine iletilecek.
AB, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin ve çalıntı vize kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Schengen vizelerinin dijitalleşmesi konusundaki yasa teklifi, Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesinde kabul edilmişti. Konsey ile parlamentonun müzakerelerinin ardından yasal metne nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.
Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi
31 Ocak, 18:04
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