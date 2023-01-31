https://sputniknews.com.tr/20230131/schengen-vize-basvurularinin-dijitallesmesi-teklifi-kabul-edildi-1066405842.html
Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi
Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Şengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Teklif yasalaştığında... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T18:04+0300
2023-01-31T18:04+0300
2023-01-31T18:06+0300
dünya
schengen
avrupa parlamentosu (ap)
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102254/31/1022543134_0:143:3500:2112_1920x0_80_0_0_9a57006ed5620f00f080210a2e5ee314.jpg
AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/bakan-cavusoglundan-schengen-vizesi-aciklamasi-ret-artisini-takip-ediyoruz-1063141366.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102254/31/1022543134_246:0:3254:2256_1920x0_80_0_0_6210f5928e8267d1772d29dd7816f94c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
schengen, avrupa parlamentosu (ap), vize
schengen, avrupa parlamentosu (ap), vize
Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi
18:04 31.01.2023 (güncellendi: 18:06 31.01.2023) Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Şengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Teklif yasalaştığında başvurular tek platform üzerinden yapılabilecek, vizeler pasaportlara basılmayacak.
AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.
Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.
AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.
Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.
Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.