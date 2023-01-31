https://sputniknews.com.tr/20230131/schengen-vize-basvurularinin-dijitallesmesi-teklifi-kabul-edildi-1066405842.html

Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi

Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi kabul edildi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Şengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Teklif yasalaştığında... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T18:04+0300

2023-01-31T18:04+0300

2023-01-31T18:06+0300

dünya

schengen

avrupa parlamentosu (ap)

vize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102254/31/1022543134_0:143:3500:2112_1920x0_80_0_0_9a57006ed5620f00f080210a2e5ee314.jpg

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221107/bakan-cavusoglundan-schengen-vizesi-aciklamasi-ret-artisini-takip-ediyoruz-1063141366.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schengen, avrupa parlamentosu (ap), vize