https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogandan-bbp-genel-merkezine-ziyaret-destici-ile-gorusuyor-1068903634.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP Genel Merkezi'ne ziyaret: Destici ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP Genel Merkezi'ne ziyaret: Destici ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret ediyor. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:18+0300
2023-03-29T14:18+0300
2023-03-29T14:18+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
politika
recep tayyip erdoğan
mustafa destici
seçim
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Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde Destici ile görüşüyor.Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/adalet-bakanligindan-erdoganin-adayligi-hakkinda-aciklama-engel-bulunmamakta-1068894614.html
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türkiye, politika, recep tayyip erdoğan, mustafa destici, seçim
türkiye, politika, recep tayyip erdoğan, mustafa destici, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP Genel Merkezi'ne ziyaret: Destici ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret ediyor.
Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde Destici ile görüşüyor.
Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.