https://sputniknews.com.tr/20230329/adalet-bakanligindan-erdoganin-adayligi-hakkinda-aciklama-engel-bulunmamakta-1068894614.html
Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: 'Engel bulunmamakta'
Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: 'Engel bulunmamakta'
Adalet Bakanlığı'ndan, Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:35+0300
2023-03-29T12:35+0300
2023-03-29T12:35+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
adaylık
cumhurbaşkanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konu hakkında açıklama yaptı.Açıklamada; 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Erdoğan'ın ikinci seçimi olduğu belirtildi:
https://sputniknews.com.tr/20230328/iletisim-baskani-altun-dezenformasyonla-mucadeleyi-milli-bir-vazife-olarak-goruyoruz-1068868132.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, adaylık, cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, adaylık, cumhurbaşkanlığı
Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: 'Engel bulunmamakta'
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Adalet Bakanlığı'ndan, Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır" denildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada; 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Erdoğan'ın ikinci seçimi olduğu belirtildi:
"İki defa cumhurbaşkanı adayı olma ve seçilme hakkına ilişkin Anayasa hükümleri, birlikte yapılacak ilk Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın yeni 101. maddesinin ilk uygulandığı seçim, 24 Haziran 2018’de birlikte yapılan ilk Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Devletin başı ve bizzat yürütme organı olan ilk Cumhurbaşkanı/Başkan olarak 24 Haziran 2018’de seçildi. 14 Mayıs 2023’te birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi, hem Anayasa’daki yeni 101. maddenin ikinci uygulamasıdır hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Devletin başı ve bizzat yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Adayı olarak katılacağı ikinci seçimdir."