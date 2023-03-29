https://sputniknews.com.tr/20230329/cem-seymen-chpden-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068894275.html
Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Deprem eleştirileri nedeniyle CNN Türk'ten ayrılmak zorunda kalan gazeteci Cem Seymen, CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:34+0300
2023-03-29T12:34+0300
2023-03-29T12:34+0300
cem seymen
2023 türkiye seçimleri
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili adayı
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Gazeteci Cem Seymen, CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.Twitter'dan bir video yayınlayarak aday adaylığını duyuran Seymen paylaşımın şu notu düştü:CNN Türk'te 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan Cem Seymen, sosyal medyada depreme yönelik eleştirileri nedeniyle istifasının istendiğini açıklayıp kanaldan ayrılmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
cem seymen, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili adayı
cem seymen, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili adayı
Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
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Deprem eleştirileri nedeniyle CNN Türk'ten ayrılmak zorunda kalan gazeteci Cem Seymen, CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Gazeteci Cem Seymen, CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
Twitter'dan bir video yayınlayarak aday adaylığını duyuran Seymen paylaşımın şu notu düştü:
"'Telefonunu çıkar göster' diye suçlanan gençler için adayım. 'Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerinde' deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım."
CNN Türk'te 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan Cem Seymen, sosyal medyada depreme yönelik eleştirileri nedeniyle istifasının istendiğini açıklayıp kanaldan ayrılmıştı.