Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

"'Telefonunu çıkar göster' diye suçlanan gençler için adayım. 'Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerinde' deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım."