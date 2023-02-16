Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti
16:28 16.02.2023 (güncellendi: 16:32 16.02.2023)
© Fotoğraf : InstagramCem Seymen
© Fotoğraf : Instagram
Cem Seymen, CNN Türk'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CNN Türk kanalında 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.
Halktv.com.tr'nin ulaştığı Cem Seymen, istifa ettiğini doğruladı. Seymen deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.
Seymen, deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.
Burası Hatay. Yardım çalışması başlamadı. Fotoğraflardan (AA) anlaşılıyor zaten. Türkiye’de servetine servet katan binlerce inşaat firması var. İş makinalarını bölgeye göndermeye başlasınlar. Binalar olduğu yerde çökmüş. Yani müteahhitlerin suçu ortada. Derhal tutuklanmalılar! pic.twitter.com/fSiuX7qCdO— Cem Seymen (@cemseymen) February 6, 2023
Seymen ayrıca, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını engelleyen Kızılay hakkında da şöyle konuşmuştu:
"Kamu kuruluşu kendi ülkesinin vatandaşını sosyal medyada engeller mi? Şaşkınlığım tarif edilecek gibi değil. Allah Allah… Binlerce insan engellenmiş üstelik. İnsanlar yardım etmek istiyor. Bu blokları kaldırın."
Kamu kuruluşu kendi ülkesinin vatandaşını sosyal medyada engeller mi? Şaşkınlığım tarif edilecek gibi değil. Allah Allah… Binlerce insan engellenmiş üstelik. İnsanlar yardım etmek istiyor. Bu blokları kaldırın @TurkKizilay https://t.co/1yzIlj9nRx— Cem Seymen (@cemseymen) February 6, 2023