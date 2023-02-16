Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/cem-seymen-cnn-turkten-istifa-etti-1067128605.html
Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti
Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti
Cem Seymen, CNN Türk'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:28+0300
2023-02-16T16:32+0300
cem seymen
istifa
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cnn türk
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CNN Türk kanalında 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.Halktv.com.tr'nin ulaştığı Cem Seymen, istifa ettiğini doğruladı. Seymen deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.Seymen, deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.Seymen ayrıca, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını engelleyen Kızılay hakkında da şöyle konuşmuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230209/show-haber-sunucusu-dilara-gonder-istifa-etti-1066809511.html
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cem seymen, istifa, cnn türk
cem seymen, istifa, cnn türk

Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti

16:28 16.02.2023 (güncellendi: 16:32 16.02.2023)
© Fotoğraf : InstagramCem Seymen
Cem Seymen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Cem Seymen, CNN Türk'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CNN Türk kanalında 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.
Halktv.com.tr'nin ulaştığı Cem Seymen, istifa ettiğini doğruladı. Seymen deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.
Seymen, deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.
Seymen ayrıca, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını engelleyen Kızılay hakkında da şöyle konuşmuştu:
"Kamu kuruluşu kendi ülkesinin vatandaşını sosyal medyada engeller mi? Şaşkınlığım tarif edilecek gibi değil. Allah Allah… Binlerce insan engellenmiş üstelik. İnsanlar yardım etmek istiyor. Bu blokları kaldırın."
Dilara Gönder - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Show Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti
9 Şubat, 18:00
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