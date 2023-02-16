https://sputniknews.com.tr/20230216/cem-seymen-cnn-turkten-istifa-etti-1067128605.html

Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti

Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti

Cem Seymen, CNN Türk'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:28+0300

2023-02-16T16:28+0300

2023-02-16T16:32+0300

cem seymen

istifa

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

cnn türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104089/90/1040899015_6:0:1055:590_1920x0_80_0_0_339b1184ffa9cd289783f2f90b595b18.jpg

CNN Türk kanalında 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.Halktv.com.tr'nin ulaştığı Cem Seymen, istifa ettiğini doğruladı. Seymen deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.Seymen, deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.Seymen ayrıca, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını engelleyen Kızılay hakkında da şöyle konuşmuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230209/show-haber-sunucusu-dilara-gonder-istifa-etti-1066809511.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem seymen, istifa, cnn türk