https://sputniknews.com.tr/20230209/show-haber-sunucusu-dilara-gonder-istifa-etti-1066809511.html
Show Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti
Show Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti
Show TV Haber sunucusu Dilara Gönder, canlı yayında Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın depremle ilgili 'ders' sözlerine "Böyle ders mi olur hocam ya? Bu kadar... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T18:00+0300
2023-02-09T18:00+0300
2023-02-09T18:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
istifa
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Twitter'den paylaşımda bulunan Dilara Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" dedi.Ne olmuştu?Show TV Haber sunucusu Dilara Gönder, depremde yaşananlara "Böyle ders mi olur hocam ya? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için?" sözleriyle tepki gösterdi.Konuğu Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler” ifadelerini kullandı.Gönder, bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı. Gönder, Çakır'ın “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz” sözlerine “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” cevabını verdi.
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deprem, istifa
Show Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti
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Show TV Haber sunucusu Dilara Gönder, canlı yayında Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın depremle ilgili 'ders' sözlerine "Böyle ders mi olur hocam ya? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için" tepkisini göstermişti. Gönder, bugün istifa ettiğini açıkladı.
Twitter'den paylaşımda bulunan Dilara Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" dedi.
Ne olmuştu?
Show TV Haber sunucusu Dilara Gönder, depremde yaşananlara "Böyle ders mi olur hocam ya? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için?" sözleriyle tepki gösterdi.
Konuğu Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler” ifadelerini kullandı.
Gönder, bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı.
Gönder, Çakır'ın “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz” sözlerine “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” cevabını verdi.