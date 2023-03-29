https://sputniknews.com.tr/20230329/bakan-donmez-tek-tarafli-bir-yaptirim-yok-1068893993.html

Bakan Dönmez'den '1.4 milyar dolar ceza kesildiği' iddiasına yanıt: 'Bu bir rakam söz konusu değil'

Bakan Dönmez'den '1.4 milyar dolar ceza kesildiği' iddiasına yanıt: 'Bu bir rakam söz konusu değil'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava ile... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T12:19+0300

2023-03-29T12:19+0300

2023-03-29T12:44+0300

türkiye

fatih dönmez

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Enerji Bakanı Dönmez, Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Dönmez bir gazetecinin '1.4 milyar dolar ceza kesildiğine' ilişkin sorusuna yönelik "Böyle bir rakamla ceza söz konusu değil" dedi.Bakan Dönmez ayrıca;

https://sputniknews.com.tr/20230328/enerji-bakanligi-irak-ihlaller-sebebiyle-turkiyeye-tazminat-odeyecek-1068860818.html

türkiye

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fatih dönmez