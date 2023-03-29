https://sputniknews.com.tr/20230329/bakan-donmez-tek-tarafli-bir-yaptirim-yok-1068893993.html
Bakan Dönmez'den '1.4 milyar dolar ceza kesildiği' iddiasına yanıt: 'Bu bir rakam söz konusu değil'
Bakan Dönmez'den '1.4 milyar dolar ceza kesildiği' iddiasına yanıt: 'Bu bir rakam söz konusu değil'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava ile... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:19+0300
2023-03-29T12:19+0300
2023-03-29T12:44+0300
türkiye
fatih dönmez
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Enerji Bakanı Dönmez, Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Dönmez bir gazetecinin '1.4 milyar dolar ceza kesildiğine' ilişkin sorusuna yönelik "Böyle bir rakamla ceza söz konusu değil" dedi.Bakan Dönmez ayrıca;
https://sputniknews.com.tr/20230328/enerji-bakanligi-irak-ihlaller-sebebiyle-turkiyeye-tazminat-odeyecek-1068860818.html
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fatih dönmez
Bakan Dönmez'den '1.4 milyar dolar ceza kesildiği' iddiasına yanıt: 'Bu bir rakam söz konusu değil'
12:19 29.03.2023 (güncellendi: 12:44 29.03.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava ile ilgili "
Enerji Bakanı Dönmez, Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Dönmez bir gazetecinin '1.4 milyar dolar ceza kesildiğine' ilişkin sorusuna yönelik "Böyle bir rakamla ceza söz konusu değil" dedi.
"Kapsamlı bir rapor var, ona bağlı da yaptırımlar söz konusu. Ama tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi. 1 tanesi kabul oldu. Bizim iddialarımız vardı. Bizim talebimizin 6'sından 5'i kabul oldu. Yaptırımlar değerlendiriliyor. Irak hükümeti ile aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Uluslararası hukuka göre yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Zaman gösterecek."