https://sputniknews.com.tr/20230328/enerji-bakanligi-irak-ihlaller-sebebiyle-turkiyeye-tazminat-odeyecek-1068860818.html

Enerji Bakanlığı, petrol davasında Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi

Enerji Bakanlığı, petrol davasında Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava ile ilgili... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T17:21+0300

2023-03-28T17:21+0300

2023-03-28T18:08+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103277/35/1032773529_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5931e5e450348a980c672c09d2bf94c3.jpg

Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davayı Irak’ın kazandığı haberleriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada davanın gelinen bu aşamasında hakem heyetinin, Irak’ın beş talebinden dördünü reddettiği, Türkiye'nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak’ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmettiği kaydedildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:"Ülkemiz ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.Bu dava aslında, Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak’ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansımasıdır. Ülkemiz, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş, hem Irak’ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir.Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemini çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür.Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak’ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak’ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmetmiştir.Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı