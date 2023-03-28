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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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‘Yeşil Sol’ bu hafta seçim startı veriyor
‘Yeşil Sol’ bu hafta seçim startı veriyor
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) adıyla seçimlere girme kararı alan HDP, beyannamesini perşembe günü açıkladıktan sonra seçim kampanyasının... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T07:56+0300
2023-03-28T07:56+0300
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
yeşiller ve sol parti
seçim
genel seçim
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla siyasi partilere, sivil toplum ve meslek örgütleri ile bazı şahıslara Ankara’da yapılack toplantıya katılmaları için davetiye gönderildi. Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre seçim kampanyası startının verileceği toplantıda beyannamenin yanı sıra seçim sloganı ve şarkısına yönelik tanıtım yapılacak.Kapatma davasında HDP’li 451 isim için siyasi yasak istenmesinin adaylıklarda dikkate alınacağı öğrenildi. Bir kısmının aday gösterilmesi için partinin hukuk komisyonu da formül arayor.Listede öne çıkanlarYeşil Sol Parti’den adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında tanınan isimler de yer alıyor. Bunlar arasında Diyarbakır eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, İstanbul Kürt Enstitüsü Kurucularından Zana Farkini, kamuoyunda “Ayşe Öğretmen” olarak bilinen Ayşe Çelik, Siirt’te İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaşadığı diyalog sırasında “Burası Kürdistan” diyen Cemil Taşkesen ve İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Gazeteci Hasan Cemal dikkati çeken isimler.
https://sputniknews.com.tr/20230322/mithat-sancar-hdp-secime-yesil-sol-parti-catisi-altinda-girecek-1068632364.html
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yeşil sol parti, yeşiller ve sol parti, seçim, genel seçim, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
yeşil sol parti, yeşiller ve sol parti, seçim, genel seçim, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)

‘Yeşil Sol’ bu hafta seçim startı veriyor

07:56 28.03.2023
© İHAYeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti)
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) adıyla seçimlere girme kararı alan HDP, beyannamesini perşembe günü açıkladıktan sonra seçim kampanyasının startını verip meydanlara çıkacak.
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla siyasi partilere, sivil toplum ve meslek örgütleri ile bazı şahıslara Ankara’da yapılack toplantıya katılmaları için davetiye gönderildi.
Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre seçim kampanyası startının verileceği toplantıda beyannamenin yanı sıra seçim sloganı ve şarkısına yönelik tanıtım yapılacak.Kapatma davasında HDP’li 451 isim için siyasi yasak istenmesinin adaylıklarda dikkate alınacağı öğrenildi. Bir kısmının aday gösterilmesi için partinin hukuk komisyonu da formül arayor.

Listede öne çıkanlar

Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında tanınan isimler de yer alıyor. Bunlar arasında Diyarbakır eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, İstanbul Kürt Enstitüsü Kurucularından Zana Farkini, kamuoyunda “Ayşe Öğretmen” olarak bilinen Ayşe Çelik, Siirt’te İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaşadığı diyalog sırasında “Burası Kürdistan” diyen Cemil Taşkesen ve İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Gazeteci Hasan Cemal dikkati çeken isimler.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
22 Mart, 20:33
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