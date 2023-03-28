https://sputniknews.com.tr/20230328/yesil-sol-bu-hafta-secim-starti-veriyor-1068832070.html

‘Yeşil Sol’ bu hafta seçim startı veriyor

‘Yeşil Sol’ bu hafta seçim startı veriyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) adıyla seçimlere girme kararı alan HDP, beyannamesini perşembe günü açıkladıktan sonra seçim kampanyasının... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T07:56+0300

2023-03-28T07:56+0300

2023-03-28T07:56+0300

2023 türkiye seçimleri

yeşil sol parti

yeşiller ve sol parti

seçim

genel seçim

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068831925_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8180a84395fc24dc516049987b9af7e.jpg

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla siyasi partilere, sivil toplum ve meslek örgütleri ile bazı şahıslara Ankara’da yapılack toplantıya katılmaları için davetiye gönderildi. Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre seçim kampanyası startının verileceği toplantıda beyannamenin yanı sıra seçim sloganı ve şarkısına yönelik tanıtım yapılacak.Kapatma davasında HDP’li 451 isim için siyasi yasak istenmesinin adaylıklarda dikkate alınacağı öğrenildi. Bir kısmının aday gösterilmesi için partinin hukuk komisyonu da formül arayor.Listede öne çıkanlarYeşil Sol Parti’den adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında tanınan isimler de yer alıyor. Bunlar arasında Diyarbakır eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, İstanbul Kürt Enstitüsü Kurucularından Zana Farkini, kamuoyunda “Ayşe Öğretmen” olarak bilinen Ayşe Çelik, Siirt’te İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaşadığı diyalog sırasında “Burası Kürdistan” diyen Cemil Taşkesen ve İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Gazeteci Hasan Cemal dikkati çeken isimler.

https://sputniknews.com.tr/20230322/mithat-sancar-hdp-secime-yesil-sol-parti-catisi-altinda-girecek-1068632364.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşil sol parti, yeşiller ve sol parti, seçim, genel seçim, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)