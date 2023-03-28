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Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum
Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum
Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T23:32+0300
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spor
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tenis
sakatlık
açıklama
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turundan itibaren sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamayan 36 yaşındaki efsane tenisçi Rafael Nadal, 8 Nisan'da başlayacak toprak kort turnuvası Monte Carlo Masters'a katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.İspanyol basınına konuşan Nadal, "Monte Carlo'da korta döneceğimi kim söyledi, bilmiyorum. Doğru olsaydı, zevkle onaylardım. Ama ne yazık ki yapamam. Tedavime devam ediyorum ve işin aslı ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum" dedi.Tekler kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, antrenman dozajını artırmaya başladığını belirterek, "Monte Carlo'da korta çıkabileceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanırsa, bunu basınla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.Monte Carlo Masters'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Nadal, yaşadığı sakatlığa rağmen Monte Carlo'da 12. şampiyonluğuna rahatlıkla ulaşabilir" yönünde yapılan değerlendirme, İspanyol tenisçinin bu turnuvayla kortlara dönebileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230129/sirp-tenisci-djokovic-22-grand-slam-sampiyonlugunu-aldi-1066320584.html
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rafael nadal, tenis, sakatlık, açıklama
rafael nadal, tenis, sakatlık, açıklama

Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum

23:32 28.03.2023
© AARafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turundan itibaren sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamayan 36 yaşındaki efsane tenisçi Rafael Nadal, 8 Nisan'da başlayacak toprak kort turnuvası Monte Carlo Masters'a katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
İspanyol basınına konuşan Nadal, "Monte Carlo'da korta döneceğimi kim söyledi, bilmiyorum. Doğru olsaydı, zevkle onaylardım. Ama ne yazık ki yapamam. Tedavime devam ediyorum ve işin aslı ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum" dedi.
Tekler kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, antrenman dozajını artırmaya başladığını belirterek, "Monte Carlo'da korta çıkabileceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanırsa, bunu basınla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Monte Carlo Masters'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Nadal, yaşadığı sakatlığa rağmen Monte Carlo'da 12. şampiyonluğuna rahatlıkla ulaşabilir" yönünde yapılan değerlendirme, İspanyol tenisçinin bu turnuvayla kortlara dönebileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.
ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.
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