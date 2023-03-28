https://sputniknews.com.tr/20230328/tenis-efsanesi-nadaldan-sakatligina-iliskin-aciklama-ne-zaman-oynayabilecegimi-bilmiyorum-1068875142.html
Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum
Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum
Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T23:32+0300
2023-03-28T23:32+0300
2023-03-28T23:32+0300
spor
rafael nadal
tenis
sakatlık
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/05/1057012081_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_84d3506d3c7e7d9975613c90a7f00421.jpg
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turundan itibaren sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamayan 36 yaşındaki efsane tenisçi Rafael Nadal, 8 Nisan'da başlayacak toprak kort turnuvası Monte Carlo Masters'a katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.İspanyol basınına konuşan Nadal, "Monte Carlo'da korta döneceğimi kim söyledi, bilmiyorum. Doğru olsaydı, zevkle onaylardım. Ama ne yazık ki yapamam. Tedavime devam ediyorum ve işin aslı ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum" dedi.Tekler kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, antrenman dozajını artırmaya başladığını belirterek, "Monte Carlo'da korta çıkabileceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanırsa, bunu basınla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.Monte Carlo Masters'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Nadal, yaşadığı sakatlığa rağmen Monte Carlo'da 12. şampiyonluğuna rahatlıkla ulaşabilir" yönünde yapılan değerlendirme, İspanyol tenisçinin bu turnuvayla kortlara dönebileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230129/sirp-tenisci-djokovic-22-grand-slam-sampiyonlugunu-aldi-1066320584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/05/1057012081_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33c398720991934f919b553580593e92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rafael nadal, tenis, sakatlık, açıklama
rafael nadal, tenis, sakatlık, açıklama
Tenis efsanesi Nadal'dan sakatlığına ilişkin açıklama: Ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum
Abone ol
Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turundan itibaren sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamayan 36 yaşındaki efsane tenisçi Rafael Nadal, 8 Nisan'da başlayacak toprak kort turnuvası Monte Carlo Masters'a katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
İspanyol basınına konuşan Nadal, "Monte Carlo'da korta döneceğimi kim söyledi, bilmiyorum. Doğru olsaydı, zevkle onaylardım. Ama ne yazık ki yapamam. Tedavime devam ediyorum ve işin aslı ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum" dedi.
Tekler kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, antrenman dozajını artırmaya başladığını belirterek, "Monte Carlo'da korta çıkabileceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanırsa, bunu basınla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Monte Carlo Masters'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Nadal, yaşadığı sakatlığa rağmen Monte Carlo'da 12. şampiyonluğuna rahatlıkla ulaşabilir" yönünde yapılan değerlendirme, İspanyol tenisçinin bu turnuvayla kortlara dönebileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.
ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.