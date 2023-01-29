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Sırp tenisci Djokovic, 22. grand slam şampiyonluğunu aldı
Sırp tenisci Djokovic, 22. grand slam şampiyonluğunu aldı
Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler final müsabakasında karşılaştığı Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ı setlerde 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. Sırp... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T15:13+0300
2023-01-29T15:13+0300
spor
avustralya açık
novak djokovic
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Avustralya Açık tek erkeklerde heyecan, final müsabakasıyla tamamlandı. Melbourne kentinde bulunan Rod Laver Arena'da dünya 5 numarası Djokovic ile 4 numaralı seri başı Tsitsipas karşı karşıya geldi. 2 saat 56 dakika süren mücadeleye Djokovic, hızlı başlayarak ilk seti 6-3 ile geçti. İkinci sette Sırp raket Djokovic, 7-6'lık üstünlük sağladı. Son sette de uygulanan tie breakte Djokovic 7-5 kazandı. Başarılı tenisçi, rakibine set vermeden toplamda 3-0’lık skorla galibiyet almış oldu. 35 yaşındaki tenisçi, aldığı bu şampiyonlukla Avustralya Açık'ta 10. kez zirveyi temsil etti.2023 Avustralya Açıktan zaferle ayrılan Novak Djokovic, grand slam turnuvalarda toplam 22. Şampiyonluğunu kazanmış oldu. Djokovic, böylece Rafael Nadalın elinde bulunan 'en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi' rekorunu da egale etmiş oldu. Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitleyen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10. kez mutlu sona ulaştı. Djokovic, daha önce Fransa Açıkta 2, Wimbledon'da 7 ve Amerika Açık'ta da 3 kez ipi göğüsleyen isim olmuştu. Ayrıca Djokovic, bu zaferle tek erkeklerde 1 numaraya yükselmiş oldu.
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avustralya açık, novak djokovic
avustralya açık, novak djokovic

Sırp tenisci Djokovic, 22. grand slam şampiyonluğunu aldı

15:13 29.01.2023
© REUTERS / SUHAIB SALEMNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler final müsabakasında karşılaştığı Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ı setlerde 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. Sırp tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 10. kez, grand slam turnuvalarda ise 22. şampiyonluğunu elde ederek, Rafael Nadal'a ait rekoru egale etmiş oldu.
Avustralya Açık tek erkeklerde heyecan, final müsabakasıyla tamamlandı. Melbourne kentinde bulunan Rod Laver Arena'da dünya 5 numarası Djokovic ile 4 numaralı seri başı Tsitsipas karşı karşıya geldi. 2 saat 56 dakika süren mücadeleye Djokovic, hızlı başlayarak ilk seti 6-3 ile geçti. İkinci sette Sırp raket Djokovic, 7-6'lık üstünlük sağladı. Son sette de uygulanan tie breakte Djokovic 7-5 kazandı. Başarılı tenisçi, rakibine set vermeden toplamda 3-0’lık skorla galibiyet almış oldu. 35 yaşındaki tenisçi, aldığı bu şampiyonlukla Avustralya Açık'ta 10. kez zirveyi temsil etti.
2023 Avustralya Açıktan zaferle ayrılan Novak Djokovic, grand slam turnuvalarda toplam 22. Şampiyonluğunu kazanmış oldu. Djokovic, böylece Rafael Nadalın elinde bulunan 'en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi' rekorunu da egale etmiş oldu. Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitleyen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10. kez mutlu sona ulaştı. Djokovic, daha önce Fransa Açıkta 2, Wimbledon'da 7 ve Amerika Açık'ta da 3 kez ipi göğüsleyen isim olmuştu. Ayrıca Djokovic, bu zaferle tek erkeklerde 1 numaraya yükselmiş oldu.
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