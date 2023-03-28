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https://sputniknews.com.tr/20230328/sirbistan-saglik-bakani-grujicic-zayiflatilmis-uranyumlu-fuzeleri-kullanmak-nukleer-savas-ilanidir-1068859915.html
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır
Zayıflatılmış uranyumun zararlarını hatırlatan Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T20:30+0300
2023-03-28T20:30+0300
sırbistan
danica grujicic
seyreltilmiş uranyum
nato
irak
körfez savaşı
dünya
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Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Sputnik’e demecinde zayıflatılmış uranyumun verebileceği zararlara dikkat çekerek, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek anlamına geldiğini ifade etti.Zayıflatılmış uranyumun yarı ömrünün yaklaşık 4.5 milyar yıl olduğunu söyleyen Gruicic, bu sürenin yerkürenin varoluş süresinden bile fazla olduğuna dikkat çekti.Sırp Bakan, “İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır. Radyasyon etkisi, patlayıcının dağıldığı ve zayıflatılmış uranyum içerikli merminin hedefini bulduğu zaman kendini gösteriyor. Ancak sorun sonradan ortaya çıkıyor, zira söz konusu uranyumum nano parçacıkları binlerce kilometreye yayılıyor. Zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanımının sonuçları hakkında konuştuğumuz zaman, nano parçacıkların yol açtığı biyolojik değişiklikler olan karsinogenezden bahsetmiş oluyoruz” diye konuştu.Bazı değerlendirmelere göre Yugoslavya’ya 15 ton zayıflatılmış uranyum atıldığını hatırlatan Grujicic, “Irak vardı, farklı ülkeler vardı. Bu büyük ‘yeşil enerji’ tutkunlarının, bu muhteşem doğa bilimcilerin tüm dünyaya ne kadar zehir attıklarını kim bilebilir? Bir defasında New York eyaletinde yer alan Amerikan roket fabrikalarından birinden aynı seyreltilmiş uranyumdan yaklaşık 300 gram yanlışlıkla dışarıya salındığında, fabrikanın tamamı kapatılmıştı. Ve tüm bunlar yaşandıktan sonra bize zayıflatılmış uranyumun ne kadar zararsız olduğunu anlatıyorlar. Bunun zararsız olduğunu söyleyenler çok haindir: Zayıflatılmış uranyum içeren füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilan etmek anlamına gelir. Batı’nın ikiyüzlülüğü gerçekten de son yıllarda zirveye ulaştı ve bir doktor olarak onların yaptıklarını görmek beni hasta ediyor” ifadelerini kullandı.Batı'nın Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içerikli mühimmat tedarikinin her şeyden önce Ukrayna halkına karşı işlenen bir suç olduğunu da dile getiren Grujicic, “Diğer ülkeler de zarar görecek, Polonya da zarar görecek, orası düzlük, mermilerin patlaması sırasında açığa çıkan parçacıklar ve tüm kimyasallar daha kolay yayılıyor. Slovakya, Çekya ve Macaristan'ın bazı bölgelerinde de zehirliliğin hissedilmesi kuvvetle muhtemel. Evet, bunu Rusya da hissedecek, fakat Ukrayna bunu İngiltere'nin kendisine karşı bir nükleer savaş ilanı olarak algılamalı. Çağrım, ulaşacak olursa, Ukraynalılara: Sevgili Ukraynalılar, topraklarınızı bu çöple kirletmelerine izin vermeyin” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/seyretilmis-uranyumlu-havan-mermisi--1068627595.html
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Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır
2023-03-28T20:30+0300
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Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır
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sırbistan, danica grujicic, seyreltilmiş uranyum, nato, irak, körfez savaşı
sırbistan, danica grujicic, seyreltilmiş uranyum, nato, irak, körfez savaşı

Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır

20:30 28.03.2023
© AP Photo / Hidajet DelicZayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Hidajet Delic
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Zayıflatılmış uranyumun zararlarını hatırlatan Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek anlamına geldiğini belirtti.
Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Sputnik’e demecinde zayıflatılmış uranyumun verebileceği zararlara dikkat çekerek, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek anlamına geldiğini ifade etti.
© Sputnik
Zayıflatılmış uranyumun yarı ömrünün yaklaşık 4.5 milyar yıl olduğunu söyleyen Gruicic, bu sürenin yerkürenin varoluş süresinden bile fazla olduğuna dikkat çekti.
Sırp Bakan, “İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır. Radyasyon etkisi, patlayıcının dağıldığı ve zayıflatılmış uranyum içerikli merminin hedefini bulduğu zaman kendini gösteriyor. Ancak sorun sonradan ortaya çıkıyor, zira söz konusu uranyumum nano parçacıkları binlerce kilometreye yayılıyor. Zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanımının sonuçları hakkında konuştuğumuz zaman, nano parçacıkların yol açtığı biyolojik değişiklikler olan karsinogenezden bahsetmiş oluyoruz” diye konuştu.
İnfografik Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
MULTİMEDYA
Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi
22 Mart, 18:43
Bazı değerlendirmelere göre Yugoslavya’ya 15 ton zayıflatılmış uranyum atıldığını hatırlatan Grujicic, “Irak vardı, farklı ülkeler vardı. Bu büyük ‘yeşil enerji’ tutkunlarının, bu muhteşem doğa bilimcilerin tüm dünyaya ne kadar zehir attıklarını kim bilebilir? Bir defasında New York eyaletinde yer alan Amerikan roket fabrikalarından birinden aynı seyreltilmiş uranyumdan yaklaşık 300 gram yanlışlıkla dışarıya salındığında, fabrikanın tamamı kapatılmıştı. Ve tüm bunlar yaşandıktan sonra bize zayıflatılmış uranyumun ne kadar zararsız olduğunu anlatıyorlar. Bunun zararsız olduğunu söyleyenler çok haindir: Zayıflatılmış uranyum içeren füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilan etmek anlamına gelir. Batı’nın ikiyüzlülüğü gerçekten de son yıllarda zirveye ulaştı ve bir doktor olarak onların yaptıklarını görmek beni hasta ediyor” ifadelerini kullandı.
© Sputnik
Batı'nın Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içerikli mühimmat tedarikinin her şeyden önce Ukrayna halkına karşı işlenen bir suç olduğunu da dile getiren Grujicic, “Diğer ülkeler de zarar görecek, Polonya da zarar görecek, orası düzlük, mermilerin patlaması sırasında açığa çıkan parçacıklar ve tüm kimyasallar daha kolay yayılıyor. Slovakya, Çekya ve Macaristan'ın bazı bölgelerinde de zehirliliğin hissedilmesi kuvvetle muhtemel. Evet, bunu Rusya da hissedecek, fakat Ukrayna bunu İngiltere'nin kendisine karşı bir nükleer savaş ilanı olarak algılamalı. Çağrım, ulaşacak olursa, Ukraynalılara: Sevgili Ukraynalılar, topraklarınızı bu çöple kirletmelerine izin vermeyin” vurgusunu yaptı.
© AP Photo / Boris GrdanoskiBombardımanın yapıldığı bölgede radyasyon seviyesinin ölçümünü yapan Yugoslavyalı bir asker, 2001
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
1/10
© AP Photo / Boris Grdanoski
Bombardımanın yapıldığı bölgede radyasyon seviyesinin ölçümünü yapan Yugoslavyalı bir asker, 2001
© AP Photo / Hidajet delicSarajevo çevresindeki askeri bir tesiste bulunan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermiler
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
2/10
© AP Photo / Hidajet delic
Sarajevo çevresindeki askeri bir tesiste bulunan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermiler
© AP Photo / Visar KryeziuKosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun düzenlediği bombardıman sonucu imha edilen Yugoslavya ordusuna ait bir tank
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
3/10
© AP Photo / Visar Kryeziu
Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun düzenlediği bombardıman sonucu imha edilen Yugoslavya ordusuna ait bir tank
© Fotoğraf : Frederik Coghe/Bradley Dodd/Adiabatic shear bands2. Körfez Savaşında zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle vurulan bir tank
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
4/10
© Fotoğraf : Frederik Coghe/Bradley Dodd/Adiabatic shear bands
2. Körfez Savaşında zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle vurulan bir tank
© AP Photo / Visar KryeziuNATO'nun Kosova Gücü (KFOR) askerleri, Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun bombardımanı sırasında imha edilen Yugoslavya ordusuna ait tankın bulunduğu alanda radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken 9 Ocak 2001
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
5/10
© AP Photo / Visar Kryeziu
NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) askerleri, Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun bombardımanı sırasında imha edilen Yugoslavya ordusuna ait tankın bulunduğu alanda radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken 9 Ocak 2001
© AFP 2023 / Stan HondaABD'li asker, Irak'taki Tikrit Hava Üssünde zayıflatılmış uranyumlu hava mermilerini sayarken, 2004
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
6/10
© AFP 2023 / Stan Honda
ABD'li asker, Irak'taki Tikrit Hava Üssünde zayıflatılmış uranyumlu hava mermilerini sayarken, 2004
© AP Photo / Hidajet DelicNATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
7/10
© AP Photo / Hidajet Delic
NATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi
© AP Photo / Enric MartiKörfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu göz tümörüne yakalanan dört yaşındaki Alla Salim, Basra'daki Gazwan Hastanesinde tadavi görürken Ocak 2001
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
8/10
© AP Photo / Enric Marti
Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu göz tümörüne yakalanan dört yaşındaki Alla Salim, Basra'daki Gazwan Hastanesinde tadavi görürken Ocak 2001
© AP Photo / Enric MartiKörfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu beyin kanserine yakalanan sekiz yaşındaki Ahmed Raadi ve annesi, Basra'daki Gazwan Hastanesinde, 2001
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
9/10
© AP Photo / Enric Marti
Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu beyin kanserine yakalanan sekiz yaşındaki Ahmed Raadi ve annesi, Basra'daki Gazwan Hastanesinde, 2001
© AP Photo / Amel EmricBosna-Hersek ordusunda görev alan bir asker, Bratunac kentindeki askeri fabrikada silah ve askeri araçlardaki radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken, 2001
Zayıflatılmış uranyumlu mermi kullanılması - Sputnik Türkiye
10/10
© AP Photo / Amel Emric
Bosna-Hersek ordusunda görev alan bir asker, Bratunac kentindeki askeri fabrikada silah ve askeri araçlardaki radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken, 2001
1/10
© AP Photo / Boris Grdanoski
Bombardımanın yapıldığı bölgede radyasyon seviyesinin ölçümünü yapan Yugoslavyalı bir asker, 2001
2/10
© AP Photo / Hidajet delic
Sarajevo çevresindeki askeri bir tesiste bulunan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermiler
3/10
© AP Photo / Visar Kryeziu
Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun düzenlediği bombardıman sonucu imha edilen Yugoslavya ordusuna ait bir tank
4/10
© Fotoğraf : Frederik Coghe/Bradley Dodd/Adiabatic shear bands
2. Körfez Savaşında zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle vurulan bir tank
5/10
© AP Photo / Visar Kryeziu
NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) askerleri, Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun bombardımanı sırasında imha edilen Yugoslavya ordusuna ait tankın bulunduğu alanda radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken 9 Ocak 2001
6/10
© AFP 2023 / Stan Honda
ABD'li asker, Irak'taki Tikrit Hava Üssünde zayıflatılmış uranyumlu hava mermilerini sayarken, 2004
7/10
© AP Photo / Hidajet Delic
NATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi
8/10
© AP Photo / Enric Marti
Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu göz tümörüne yakalanan dört yaşındaki Alla Salim, Basra'daki Gazwan Hastanesinde tadavi görürken Ocak 2001
9/10
© AP Photo / Enric Marti
Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu beyin kanserine yakalanan sekiz yaşındaki Ahmed Raadi ve annesi, Basra'daki Gazwan Hastanesinde, 2001
10/10
© AP Photo / Amel Emric
Bosna-Hersek ordusunda görev alan bir asker, Bratunac kentindeki askeri fabrikada silah ve askeri araçlardaki radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken, 2001
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