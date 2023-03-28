https://sputniknews.com.tr/20230328/sirbistan-saglik-bakani-grujicic-zayiflatilmis-uranyumlu-fuzeleri-kullanmak-nukleer-savas-ilanidir-1068859915.html

Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır

Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır

Zayıflatılmış uranyumun zararlarını hatırlatan Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T20:30+0300

2023-03-28T20:30+0300

2023-03-28T20:30+0300

sırbistan

danica grujicic

seyreltilmiş uranyum

nato

irak

körfez savaşı

dünya

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Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Sputnik’e demecinde zayıflatılmış uranyumun verebileceği zararlara dikkat çekerek, bu malzemeyi içeren füzeleri kullanmanın nükleer savaş ilan etmek anlamına geldiğini ifade etti.Zayıflatılmış uranyumun yarı ömrünün yaklaşık 4.5 milyar yıl olduğunu söyleyen Gruicic, bu sürenin yerkürenin varoluş süresinden bile fazla olduğuna dikkat çekti.Sırp Bakan, “İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır. Radyasyon etkisi, patlayıcının dağıldığı ve zayıflatılmış uranyum içerikli merminin hedefini bulduğu zaman kendini gösteriyor. Ancak sorun sonradan ortaya çıkıyor, zira söz konusu uranyumum nano parçacıkları binlerce kilometreye yayılıyor. Zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanımının sonuçları hakkında konuştuğumuz zaman, nano parçacıkların yol açtığı biyolojik değişiklikler olan karsinogenezden bahsetmiş oluyoruz” diye konuştu.Bazı değerlendirmelere göre Yugoslavya’ya 15 ton zayıflatılmış uranyum atıldığını hatırlatan Grujicic, “Irak vardı, farklı ülkeler vardı. Bu büyük ‘yeşil enerji’ tutkunlarının, bu muhteşem doğa bilimcilerin tüm dünyaya ne kadar zehir attıklarını kim bilebilir? Bir defasında New York eyaletinde yer alan Amerikan roket fabrikalarından birinden aynı seyreltilmiş uranyumdan yaklaşık 300 gram yanlışlıkla dışarıya salındığında, fabrikanın tamamı kapatılmıştı. Ve tüm bunlar yaşandıktan sonra bize zayıflatılmış uranyumun ne kadar zararsız olduğunu anlatıyorlar. Bunun zararsız olduğunu söyleyenler çok haindir: Zayıflatılmış uranyum içeren füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilan etmek anlamına gelir. Batı’nın ikiyüzlülüğü gerçekten de son yıllarda zirveye ulaştı ve bir doktor olarak onların yaptıklarını görmek beni hasta ediyor” ifadelerini kullandı.Batı'nın Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içerikli mühimmat tedarikinin her şeyden önce Ukrayna halkına karşı işlenen bir suç olduğunu da dile getiren Grujicic, “Diğer ülkeler de zarar görecek, Polonya da zarar görecek, orası düzlük, mermilerin patlaması sırasında açığa çıkan parçacıklar ve tüm kimyasallar daha kolay yayılıyor. Slovakya, Çekya ve Macaristan'ın bazı bölgelerinde de zehirliliğin hissedilmesi kuvvetle muhtemel. Evet, bunu Rusya da hissedecek, fakat Ukrayna bunu İngiltere'nin kendisine karşı bir nükleer savaş ilanı olarak algılamalı. Çağrım, ulaşacak olursa, Ukraynalılara: Sevgili Ukraynalılar, topraklarınızı bu çöple kirletmelerine izin vermeyin” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/seyretilmis-uranyumlu-havan-mermisi--1068627595.html

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Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: Zayıflatılmış uranyumlu füzeleri kullanmak, nükleer savaş ilanıdır 2023-03-28T20:30+0300 true PT0M52S

Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic: İnsanlar zayıflatılmış uranyumun tehlikeli olmadığını söylüyorlarsa ya çok aptallardır, ya küstahça ikiyüzlülük yapıyorlardır, ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardır 2023-03-28T20:30+0300 true PT0M29S

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sırbistan, danica grujicic, seyreltilmiş uranyum, nato, irak, körfez savaşı