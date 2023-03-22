https://sputniknews.com.tr/20230322/seyretilmis-uranyumlu-havan-mermisi--1068627595.html

Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi

Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi

Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T18:43+0300

2023-03-22T18:43+0300

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multimedya

infografik

seyreltilmiş uranyum

havan mermisi

ingiltere

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İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, seyretilmiş uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu. Seyretilmiş uranyumlu havan mermileriyle ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

ingiltere

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infografik, seyreltilmiş uranyum, havan mermisi, ingiltere, инфографика