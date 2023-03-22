https://sputniknews.com.tr/20230322/seyretilmis-uranyumlu-havan-mermisi--1068627595.html
Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi
Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi
Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T18:43+0300
2023-03-22T18:43+0300
2023-03-22T18:43+0300
multimedya
infografik
seyreltilmiş uranyum
havan mermisi
ingiltere
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İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, seyretilmiş uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu. Seyretilmiş uranyumlu havan mermileriyle ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
ingiltere
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infografik, seyreltilmiş uranyum, havan mermisi, ingiltere, инфографика
infografik, seyreltilmiş uranyum, havan mermisi, ingiltere, инфографика
Seyretilmiş uranyumlu havan mermisi
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Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, seyretilmiş uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.
Seyretilmiş uranyumlu havan mermileriyle ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.