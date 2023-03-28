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https://sputniknews.com.tr/20230328/sanal-gerceklikte-olum-simulasyonu-gelistirildi--1068846696.html
Sanal gerçeklikte 'ölüm simülasyonu' geliştirildi
Sanal gerçeklikte 'ölüm simülasyonu' geliştirildi
Avustralyalı bir sanatçı, 'ölüm sonrasında neler olduğunu' deneyimlemek isteyenler için bir simülasyon geliştirdi. Kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlüklerinin... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:10+0300
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sanal gerçeklik
sanal gerçeklik ortamları
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simülasyon
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İnsanlık tarihinin en merak uyandıran sorularından biri, öldükten sonra ne olduğu sorusu. Kimileri bu sorunun yanıtını bilimsel deneyler ışığında keşfetmeye çalışırken, kimileri ise farklı yöntemlerle bu gizeme ışık tutmaya çalışıyor. Avustralyalı sanatçı Shaun Gladwell ise ölümden dönen kişilerin anlatımlarını bir araya getirerek bu deneyimi bir simülasyon ortamında yeniden oluşturdu.Gladwell'in yararlandığı 'ölümden dönme' anlatımları, kalp krizi veya beyin ölümü gibi durumları yaşadıktan sonra hayata geri dönen kişilerden elde edildi. Ölümden dönen bu kişiler, 'ölüm simülasyonu'na girmek isteyenler için hatırladıkları son anları anlattı.Sanal gerçeklik ortamında kullanıcıların taktığı gözlüklerin yanı sıra, kendi 'ölü' bedenlerini dışarıdan görebilmeleri için çeşitli kameralar da bulunuyor. Ölüm simülasyonuna giren bir TikTok kullanıcısı, titreyen bir yatağa uzandıktan sonra sanal gerçeklik ortamındaki doktorların kendisini kurtarmakta başarısız olduğu anları gördüğünü belirtti. Bu çarpıcı deneyimin kaygı verici bir his uyandırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı, dilenen herhangi bir anda simülasyondan çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı. Sanatçı Gladwell, ölüm hissini taklit eden bir sanal dünya sayesinde insanların kaçınılmaz olan sonlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmak istediğini belirtiyor.Sanatçının 'Elektriksel Fırtınalardan Geçmek' adı verdiği ve 'insanı derinden etkileyen, beden dışı bir doğaya sahip katılımcı bir genişletilmiş gerçeklik deneyimi' şeklinde tanımlanan ortam, Avustralya'daki 'Melbourne Now' isimli etkinlik çerçevesinde meraklılarına sunuluyor.Ölüm simülasyonunu denemek isteyenler bir hastane yatağına yatıyor ve sanal gerçeklik gözlüklerini takarak sahte bir kalp krizi deneyimine giriyor. Kullanıcılara sağlanan sanal gerçeklik ortamında doktorlar kalp krizi geçiren hastaya müdahale etse de başarısız oluyor ve ölüm sonrasında ruhun bedenden ayrıldığı anlar sahneleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/oculus-kullanicinin-kafasini-ucuran-vr-kulaklik-gelistirdi-1063275215.html
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sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları, ölüm, deneyim, simülasyon
sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları, ölüm, deneyim, simülasyon

Sanal gerçeklikte 'ölüm simülasyonu' geliştirildi

13:10 28.03.2023 (güncellendi: 13:14 28.03.2023)
© AP Photo / Manu Fernandez / Sanal gerçeklik
Sanal gerçeklik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Manu Fernandez /
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Avustralyalı bir sanatçı, 'ölüm sonrasında neler olduğunu' deneyimlemek isteyenler için bir simülasyon geliştirdi. Kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra dış ekipmanlar sayesinde kendilerini ölü halde dışarıdan bir gözle görebiliyor.
İnsanlık tarihinin en merak uyandıran sorularından biri, öldükten sonra ne olduğu sorusu. Kimileri bu sorunun yanıtını bilimsel deneyler ışığında keşfetmeye çalışırken, kimileri ise farklı yöntemlerle bu gizeme ışık tutmaya çalışıyor. Avustralyalı sanatçı Shaun Gladwell ise ölümden dönen kişilerin anlatımlarını bir araya getirerek bu deneyimi bir simülasyon ortamında yeniden oluşturdu.
Gladwell'in yararlandığı 'ölümden dönme' anlatımları, kalp krizi veya beyin ölümü gibi durumları yaşadıktan sonra hayata geri dönen kişilerden elde edildi. Ölümden dönen bu kişiler, 'ölüm simülasyonu'na girmek isteyenler için hatırladıkları son anları anlattı.
Sanal gerçeklik ortamında kullanıcıların taktığı gözlüklerin yanı sıra, kendi 'ölü' bedenlerini dışarıdan görebilmeleri için çeşitli kameralar da bulunuyor.
Ölüm simülasyonuna giren bir TikTok kullanıcısı, titreyen bir yatağa uzandıktan sonra sanal gerçeklik ortamındaki doktorların kendisini kurtarmakta başarısız olduğu anları gördüğünü belirtti. Bu çarpıcı deneyimin kaygı verici bir his uyandırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı, dilenen herhangi bir anda simülasyondan çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı.
 
Sanatçı Gladwell, ölüm hissini taklit eden bir sanal dünya sayesinde insanların kaçınılmaz olan sonlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmak istediğini belirtiyor.
Sanatçının 'Elektriksel Fırtınalardan Geçmek' adı verdiği ve 'insanı derinden etkileyen, beden dışı bir doğaya sahip katılımcı bir genişletilmiş gerçeklik deneyimi' şeklinde tanımlanan ortam, Avustralya'daki 'Melbourne Now' isimli etkinlik çerçevesinde meraklılarına sunuluyor.
Ölüm simülasyonunu denemek isteyenler bir hastane yatağına yatıyor ve sanal gerçeklik gözlüklerini takarak sahte bir kalp krizi deneyimine giriyor. Kullanıcılara sağlanan sanal gerçeklik ortamında doktorlar kalp krizi geçiren hastaya müdahale etse de başarısız oluyor ve ölüm sonrasında ruhun bedenden ayrıldığı anlar sahneleniyor.
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