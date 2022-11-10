https://sputniknews.com.tr/20221110/oculus-kullanicinin-kafasini-ucuran-vr-kulaklik-gelistirdi-1063275215.html

Oculus kullanıcının 'kafasını uçuran' VR kulaklık geliştirdi

Oculus kullanıcının 'kafasını uçuran' VR kulaklık geliştirdi

Amerikalı sanal gerçeklik teknoloji ve yazılım ürünleri şirketi Oculus, kullanıcının avatarının bir oyunda ölmesi halinde kafasını 'patlayıcı şarj modülleri'... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T11:05+0300

2022-11-10T11:05+0300

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palmer luckey

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Oculus'un kurucusu Palmer Luckey, blog sayfasında paylaştığı mesajda, kullanıcının avatarının bir oyunda ölmesi durumunda kullanıcının kafasını 'patlayıcı şarj modülleri' ile havaya uçuran bir VR kulaklık geliştirdiklerini söyledi.Oyunda risklerin en üst seviyeye çıktığını belirten Luckey, "Gerçek hayatınızı sanal avatarınıza bağlama fikri beni her zaman büyüledi; riskleri anında maksimum seviyeye çıkarıyorsunuz ve insanları sanal dünya ve içindeki oyuncularla nasıl etkileşime girdiklerini temelde yeniden düşünmeye zorluyorsunuz. Güçlendirilmiş grafikler bir oyunun daha gerçek görünmesini sağlayabilir, ancak yalnızca ciddi sonuçların tehdidi bir oyunun size ve oyundaki diğer herkese gerçek hissettirebilir" ifadelerini kullandı.'Kulaklığı çıkarmayı imkansız hale getirmeyi amaçlıyoruz'Luckey, oyunun sanal gerçeklik konularına odaklanan Sword Art Online filmindeki kurgusal katil kulaklık 'NerveGear'a bir övgü niteliğinde olduğunu kaydederek, cihazın 'cinayet' kısmının halihazırda çalıştığını, ancak VR bileşeninin hala üzerinde çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.Luckey, insanların sanal gerçekliğin içinde 'sıkışıp kalması için kulaklığı çıkarmayı veya yok etmeyi imkansız hale getirmeyi amaçladığını' ifade etti.'Uzun yıllar var'"İyi haber şu ki, gerçek bir NerveGear yapmanın yarısına geldik" diyen Luckey, "Kötü haber şu ki, şimdiye kadar öldürücü olabilecek sadece yarısına eriştim. Mükemmel VR için hala uzun yıllar var" bilgisini verdi.'Kullanıcının beynini anında yok eder'Luckey, kulaklıktaki patlayıcı yüklerin 'ekranın belirli bir frekansta kırmızı yanıp söndüğünü algılayabilen dar bantlı bir fotosensöre bağlı' olduğunu kaydederek, "Uygun bir oyun sonu ekranı görüntülendiğinde yükler ateşlenir ve kullanıcının beynini anında yok eder" değerlendirmesini yaptı.Ayrıca kulaklığı denemek için henüz cesaretinin olmadığını söyleyen Luckey, ekipmanın hala çok değişken olduğunu da sözlerine ekledi.Amerikalı girişimci, şöyle devam etti: "Bu noktada sadece bir ofis sanatı parçası, oyun tasarımındaki keşfedilmemiş yolların düşündürücü bir hatırlatıcısı. Ayrıca bildiğim kadarıyla, kullanıcıyı gerçekten öldürebilen bir VR cihazının ilk kurgusal olmayan örneği. Son olmayacak."

https://sputniknews.com.tr/20220923/ameliyatlarda-vr-gozluk-agri-kesicilerin-yerini-alabilir-1061539216.html

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