https://sputniknews.com.tr/20220923/ameliyatlarda-vr-gozluk-agri-kesicilerin-yerini-alabilir-1061539216.html
Ameliyatlarda VR gözlük: Ağrı kesicilerin yerini alabilir
Ameliyatlarda VR gözlük: Ağrı kesicilerin yerini alabilir
Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik gözlükleri ile hastaların anesteziye daha az ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkardı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T12:00+0300
2022-09-23T12:00+0300
2022-09-23T12:01+0300
sanal gerçeklik
yaşam
ameliyat
gözlük
anestezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061538780_0:73:705:470_1920x0_80_0_0_d3dbc863cfd83b683202a210ffb0825e.jpg
Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi araştırmacıları, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.Bir hastanın normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Üstelik araştırma sonuçlarına göre bu hastalar daha erken iyileştiler ve anestezi alanlar üniteden 75 dakika sonra ayrılırken, bu kişiler ortalama 63 dakika sonra ayrıldılar.Sözcü’nün aktardığına göre bilim insanları, VR’nin hastaların tüm dikkatlerini çeken acıdan uzaklaştırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, VR başlığı takarak ameliyata girenlerin sanal gerçekliğin yardımcı olmasını bekleyerek ameliyathaneye girmiş olabileceklerini ve potansiyel olarak sonuçları çarpıtabileceklerini de kabul ettiler.Beth Israel Deaconess’in ekibi, bu plasebo etkisini ortadan kaldırabilecek denemeler planlamaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220512/sanal-gerceklik-gozluklerinin-bas-dondurmesine-cozum-yaninda-ilac-da-verebilirler-1056308281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061538780_78:0:705:470_1920x0_80_0_0_133b8c058c060e787bfcab494e11142f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sanal gerçeklik, ameliyat, gözlük, anestezi
sanal gerçeklik, ameliyat, gözlük, anestezi
Ameliyatlarda VR gözlük: Ağrı kesicilerin yerini alabilir
12:00 23.09.2022 (güncellendi: 12:01 23.09.2022) Abone ol
Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik gözlükleri ile hastaların anesteziye daha az ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkardı.
Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi araştırmacıları, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.
Bir hastanın normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Üstelik araştırma sonuçlarına göre bu hastalar daha erken iyileştiler ve anestezi alanlar üniteden 75 dakika sonra ayrılırken, bu kişiler ortalama 63 dakika sonra ayrıldılar.
Sözcü’nün aktardığına göre bilim insanları, VR’nin hastaların tüm dikkatlerini çeken acıdan uzaklaştırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, VR başlığı takarak ameliyata girenlerin sanal gerçekliğin yardımcı olmasını bekleyerek ameliyathaneye girmiş olabileceklerini ve potansiyel olarak sonuçları çarpıtabileceklerini de kabul ettiler.
Beth Israel Deaconess’in ekibi, bu plasebo etkisini ortadan kaldırabilecek denemeler planlamaya devam ediyor.