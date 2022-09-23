https://sputniknews.com.tr/20220923/ameliyatlarda-vr-gozluk-agri-kesicilerin-yerini-alabilir-1061539216.html

Ameliyatlarda VR gözlük: Ağrı kesicilerin yerini alabilir

Ameliyatlarda VR gözlük: Ağrı kesicilerin yerini alabilir

Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik gözlükleri ile hastaların anesteziye daha az ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkardı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T12:00+0300

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sanal gerçeklik

yaşam

ameliyat

gözlük

anestezi

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Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi araştırmacıları, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.Bir hastanın normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Üstelik araştırma sonuçlarına göre bu hastalar daha erken iyileştiler ve anestezi alanlar üniteden 75 dakika sonra ayrılırken, bu kişiler ortalama 63 dakika sonra ayrıldılar.Sözcü’nün aktardığına göre bilim insanları, VR’nin hastaların tüm dikkatlerini çeken acıdan uzaklaştırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, VR başlığı takarak ameliyata girenlerin sanal gerçekliğin yardımcı olmasını bekleyerek ameliyathaneye girmiş olabileceklerini ve potansiyel olarak sonuçları çarpıtabileceklerini de kabul ettiler.Beth Israel Deaconess’in ekibi, bu plasebo etkisini ortadan kaldırabilecek denemeler planlamaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220512/sanal-gerceklik-gozluklerinin-bas-dondurmesine-cozum-yaninda-ilac-da-verebilirler-1056308281.html

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sanal gerçeklik, ameliyat, gözlük, anestezi