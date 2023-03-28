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Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 bin 600 yeni sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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sağlık bakanlığı
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
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Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek.Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/saglik-bakanliginin-10-bin-900-surekli-isci-alimi-ilani-resmi-gazetede-1068590962.html
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sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, ilan, ösym
sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, ilan, ösym

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

00:50 28.03.2023
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 bin 600 yeni sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek.
Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
TÜRKİYE
Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de
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