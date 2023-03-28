https://sputniknews.com.tr/20230328/saglik-bakanligi-31-bin-600-sozlesmeli-personel-alacak-1068827985.html

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 bin 600 yeni sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T00:50+0300

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türkiye

sağlık bakanlığı

personel

sözleşmeli personel

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ilan

ösym

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Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek.Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230322/saglik-bakanliginin-10-bin-900-surekli-isci-alimi-ilani-resmi-gazetede-1068590962.html

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sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, ilan, ösym