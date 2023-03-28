https://sputniknews.com.tr/20230328/saglik-bakanligi-31-bin-600-sozlesmeli-personel-alacak-1068827985.html
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 bin 600 yeni sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T00:50+0300
2023-03-28T00:50+0300
2023-03-28T00:50+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
ilan
ösym
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Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek.Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/saglik-bakanliginin-10-bin-900-surekli-isci-alimi-ilani-resmi-gazetede-1068590962.html
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sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, ilan, ösym
sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, ilan, ösym
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 bin 600 yeni sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek.
Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.