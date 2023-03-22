https://sputniknews.com.tr/20230322/saglik-bakanliginin-10-bin-900-surekli-isci-alimi-ilani-resmi-gazetede-1068590962.html

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T02:17+0300

2023-03-22T02:17+0300

2023-03-22T02:17+0300

türkiye

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

resmi gazete

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Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.Bu kapsamda; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek.Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek.Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, resmi gazete