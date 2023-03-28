https://sputniknews.com.tr/20230328/rusyadan-ukrayna-ordusuna-esirlere-insanlik-disi-muamele-suclamasi-1068828867.html

Rusya’dan Ukrayna ordusuna 'esirlere insanlık dışı muamele' suçlaması

Rusya’dan Ukrayna ordusuna 'esirlere insanlık dışı muamele' suçlaması

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Ukraynalı askerlerin ve ABD’li paralı askerlerin savaş kurallarını ihlal etme hakkına... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T02:50+0300

2023-03-28T02:50+0300

2023-03-28T02:50+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy polyanskiy

esir

kötü muamele

nyt

the new york times (nyt)

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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, The New York Times (NYT) gazetesinin, Ukrayna’da faaliyet gösteren uluslararası lejyonun, 'birçokları tarafından, görev yerine getirmek için uygun olmayan kişileri' topladığı anlatılan yazısını değerlendirdi.Polyanskiy, Twitter hesabında, “New York Times, bazı Amerikan paralı askerlerin, 'Ukrayna’dayken uluslararası savaş kuralları hakkında endişelenmelerine gerek olmadığına' inandığını iddia etti. Bunlara, aynısını yapan tüm Ukraynalı aşırı milliyetçileri ekleyin; esirlere yönelik insanlık dışı muamelenin nereden çıktığını anlarsınız” diye yazdı.NYT, bazı yabancı paralı askerlerin lejyona hiçbir savaş deneyimi olmadan geldiğini, bazılarının da sadece para kazanmak istediğini yazmıştı. Haberde, şu anda Ukrayna’daki uluslararası lejyonda yaklaşık bin 500 kişinin bulunduğu ifade edilmişti. Oysa Ukrayna yönetimi lejyonda 20 bin gönüllünün bulunduğunu dile getirmişti. NYT, lejyona militan toplama çalışmalarının aksadığını öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230327/bmgk-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-tasarisini-kabul-etmedi-1068823250.html

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rusya, dmitriy polyanskiy, esir, kötü muamele, nyt, the new york times (nyt)