https://sputniknews.com.tr/20230328/rusyadan-ukrayna-ordusuna-esirlere-insanlik-disi-muamele-suclamasi-1068828867.html
Rusya’dan Ukrayna ordusuna 'esirlere insanlık dışı muamele' suçlaması
Rusya’dan Ukrayna ordusuna 'esirlere insanlık dışı muamele' suçlaması
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Ukraynalı askerlerin ve ABD’li paralı askerlerin savaş kurallarını ihlal etme hakkına... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T02:50+0300
2023-03-28T02:50+0300
2023-03-28T02:50+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy polyanskiy
esir
kötü muamele
nyt
the new york times (nyt)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068458466_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2dce046b1cc2f174deb78c9af380dbf2.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, The New York Times (NYT) gazetesinin, Ukrayna’da faaliyet gösteren uluslararası lejyonun, 'birçokları tarafından, görev yerine getirmek için uygun olmayan kişileri' topladığı anlatılan yazısını değerlendirdi.Polyanskiy, Twitter hesabında, “New York Times, bazı Amerikan paralı askerlerin, 'Ukrayna’dayken uluslararası savaş kuralları hakkında endişelenmelerine gerek olmadığına' inandığını iddia etti. Bunlara, aynısını yapan tüm Ukraynalı aşırı milliyetçileri ekleyin; esirlere yönelik insanlık dışı muamelenin nereden çıktığını anlarsınız” diye yazdı.NYT, bazı yabancı paralı askerlerin lejyona hiçbir savaş deneyimi olmadan geldiğini, bazılarının da sadece para kazanmak istediğini yazmıştı. Haberde, şu anda Ukrayna’daki uluslararası lejyonda yaklaşık bin 500 kişinin bulunduğu ifade edilmişti. Oysa Ukrayna yönetimi lejyonda 20 bin gönüllünün bulunduğunu dile getirmişti. NYT, lejyona militan toplama çalışmalarının aksadığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230327/bmgk-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-tasarisini-kabul-etmedi-1068823250.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068458466_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ded6120369e11ce0a4df93130e00975.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dmitriy polyanskiy, esir, kötü muamele, nyt, the new york times (nyt)
rusya, dmitriy polyanskiy, esir, kötü muamele, nyt, the new york times (nyt)
Rusya’dan Ukrayna ordusuna 'esirlere insanlık dışı muamele' suçlaması
Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Ukraynalı askerlerin ve ABD’li paralı askerlerin savaş kurallarını ihlal etme hakkına sahip olduğuna inandığını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, The New York Times (NYT) gazetesinin, Ukrayna’da faaliyet gösteren uluslararası lejyonun, 'birçokları tarafından, görev yerine getirmek için uygun olmayan kişileri' topladığı anlatılan yazısını değerlendirdi.
Polyanskiy, Twitter hesabında, “New York Times, bazı Amerikan paralı askerlerin, 'Ukrayna’dayken uluslararası savaş kuralları hakkında endişelenmelerine gerek olmadığına' inandığını iddia etti. Bunlara, aynısını yapan tüm Ukraynalı aşırı milliyetçileri ekleyin; esirlere yönelik insanlık dışı muamelenin nereden çıktığını anlarsınız” diye yazdı.
NYT, bazı yabancı paralı askerlerin lejyona hiçbir savaş deneyimi olmadan geldiğini, bazılarının da sadece para kazanmak istediğini yazmıştı
.
Haberde, şu anda Ukrayna’daki uluslararası lejyonda yaklaşık bin 500 kişinin bulunduğu ifade edilmişti. Oysa Ukrayna yönetimi lejyonda 20 bin gönüllünün bulunduğunu dile getirmişti. NYT, lejyona militan toplama çalışmalarının aksadığını öne sürmüştü.