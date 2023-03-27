https://sputniknews.com.tr/20230327/bmgk-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-tasarisini-kabul-etmedi-1068823250.html

BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi

BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını öngören... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T22:58+0300

2023-03-27T22:58+0300

2023-03-27T22:58+0300

ukrayna krizi

rusya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

tasarı

ret

kuzey akım

soruşturma

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BMGK’da bugün Rusya’nın hazırlayıp sunduğu, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların geniş kapsamlı, şeffaf ve tarafsız araştırılması için BM Genel Sekreteri’nden uluslararası bağımsız komisyon kurmasını talep eden tasarı oylandı. Tasarının kabul edilmesi için en az 9 ‘evet’ oyu toplaması, bununla birlikte daimi üyelerden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması gerekiyordu.Oylamada sadece Rusya, Çin ve Brezilya tasarıya ‘evet’ derken, geriye kalan 12 üye çekimser oy kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarinin-patlatilmasinin-neden-oldugu-zarar-icin-tazminat-davasi-acabiliriz-1068801111.html

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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), tasarı, ret, kuzey akım, soruşturma