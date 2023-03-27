https://sputniknews.com.tr/20230327/bmgk-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-tasarisini-kabul-etmedi-1068823250.html
BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi
BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını öngören... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:58+0300
2023-03-27T22:58+0300
2023-03-27T22:58+0300
ukrayna krizi
rusya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
tasarı
ret
kuzey akım
soruşturma
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BMGK’da bugün Rusya’nın hazırlayıp sunduğu, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların geniş kapsamlı, şeffaf ve tarafsız araştırılması için BM Genel Sekreteri’nden uluslararası bağımsız komisyon kurmasını talep eden tasarı oylandı. Tasarının kabul edilmesi için en az 9 ‘evet’ oyu toplaması, bununla birlikte daimi üyelerden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması gerekiyordu.Oylamada sadece Rusya, Çin ve Brezilya tasarıya ‘evet’ derken, geriye kalan 12 üye çekimser oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarinin-patlatilmasinin-neden-oldugu-zarar-icin-tazminat-davasi-acabiliriz-1068801111.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), tasarı, ret, kuzey akım, soruşturma
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), tasarı, ret, kuzey akım, soruşturma
BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmedi.
BMGK’da bugün Rusya’nın hazırlayıp sunduğu, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların geniş kapsamlı, şeffaf ve tarafsız araştırılması için BM Genel Sekreteri’nden uluslararası bağımsız komisyon kurmasını talep eden tasarı oylandı.
Tasarının kabul edilmesi için en az 9 ‘evet’ oyu toplaması, bununla birlikte daimi üyelerden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması gerekiyordu.
Oylamada sadece Rusya, Çin ve Brezilya tasarıya ‘evet’ derken, geriye kalan 12 üye çekimser oy kullandı.