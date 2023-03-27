BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:33
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:13
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:50
119 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:54
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/bmgk-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-tasarisini-kabul-etmedi-1068823250.html
BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi
BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını öngören... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:58+0300
2023-03-27T22:58+0300
ukrayna krizi
rusya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
tasarı
ret
kuzey akım
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg
BMGK’da bugün Rusya’nın hazırlayıp sunduğu, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların geniş kapsamlı, şeffaf ve tarafsız araştırılması için BM Genel Sekreteri’nden uluslararası bağımsız komisyon kurmasını talep eden tasarı oylandı. Tasarının kabul edilmesi için en az 9 ‘evet’ oyu toplaması, bununla birlikte daimi üyelerden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması gerekiyordu.Oylamada sadece Rusya, Çin ve Brezilya tasarıya ‘evet’ derken, geriye kalan 12 üye çekimser oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarinin-patlatilmasinin-neden-oldugu-zarar-icin-tazminat-davasi-acabiliriz-1068801111.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_83a96c2788ca9c3994eb16259b56fd0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), tasarı, ret, kuzey akım, soruşturma
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), tasarı, ret, kuzey akım, soruşturma

BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili tasarısını kabul etmedi

22:58 27.03.2023
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmedi.
BMGK’da bugün Rusya’nın hazırlayıp sunduğu, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların geniş kapsamlı, şeffaf ve tarafsız araştırılması için BM Genel Sekreteri’nden uluslararası bağımsız komisyon kurmasını talep eden tasarı oylandı.
Tasarının kabul edilmesi için en az 9 ‘evet’ oyu toplaması, bununla birlikte daimi üyelerden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması gerekiyordu.
Oylamada sadece Rusya, Çin ve Brezilya tasarıya ‘evet’ derken, geriye kalan 12 üye çekimser oy kullandı.
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала