https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarinin-patlatilmasinin-neden-oldugu-zarar-icin-tazminat-davasi-acabiliriz-1068801111.html

Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz

Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz

Rusya’nın, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının patlatılıp çalışmaz hâle getirilmiş olması sebebiyle tazminat davası açılmasını... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:57+0300

2023-03-27T12:57+0300

2023-03-27T12:58+0300

ukrayna krizi

rusya

kuzey akım

soruşturma

tazminat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062030550_0:5:2992:1688_1920x0_80_0_0_6c470838b0a288359029dc0db01a5864.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik işbirliği dairesinin direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik haber ajansına demecinde, “Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zararın tazmin edilmesi konusunu ileride gündeme getirmeyi dışlamıyoruz” dedi. Bunun için, boru hatlarında geçen sene eylül ayında gerçekleşen patlamayla ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden Biriçevskiy, soruşturma girişimlerinin, Batı ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde önünün kesildiğini belirtti. Biriçevskiy, buna karşın Rusya’nın, kendi katılımı ile gerçekleştirilecek uluslararası, çok taraflı bir soruşturma gerçekleştirilmesinde ısrarcı olmayı sürdüreceğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/lavrov-almanya-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-hakikati-itiraf-etmeyecek-1068671097.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey akım, soruşturma, tazminat