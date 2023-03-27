https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarinin-patlatilmasinin-neden-oldugu-zarar-icin-tazminat-davasi-acabiliriz-1068801111.html
Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz
Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz
Rusya’nın, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının patlatılıp çalışmaz hâle getirilmiş olması sebebiyle tazminat davası açılmasını... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:57+0300
2023-03-27T12:57+0300
2023-03-27T12:58+0300
ukrayna krizi
rusya
kuzey akım
soruşturma
tazminat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik işbirliği dairesinin direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik haber ajansına demecinde, “Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zararın tazmin edilmesi konusunu ileride gündeme getirmeyi dışlamıyoruz” dedi. Bunun için, boru hatlarında geçen sene eylül ayında gerçekleşen patlamayla ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden Biriçevskiy, soruşturma girişimlerinin, Batı ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde önünün kesildiğini belirtti. Biriçevskiy, buna karşın Rusya’nın, kendi katılımı ile gerçekleştirilecek uluslararası, çok taraflı bir soruşturma gerçekleştirilmesinde ısrarcı olmayı sürdüreceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/lavrov-almanya-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-hakikati-itiraf-etmeyecek-1068671097.html
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rusya, kuzey akım, soruşturma, tazminat
rusya, kuzey akım, soruşturma, tazminat
Rusya: Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zarar için tazminat davası açabiliriz
12:57 27.03.2023 (güncellendi: 12:58 27.03.2023) Abone ol
Rusya’nın, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının patlatılıp çalışmaz hâle getirilmiş olması sebebiyle tazminat davası açılmasını ileride gündeme getirebileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik işbirliği dairesinin direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik haber ajansına demecinde, “Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasının neden olduğu zararın tazmin edilmesi konusunu ileride gündeme getirmeyi dışlamıyoruz” dedi.
Bunun için, boru hatlarında geçen sene eylül ayında gerçekleşen patlamayla ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden Biriçevskiy, soruşturma girişimlerinin, Batı ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde önünün kesildiğini belirtti.
Biriçevskiy, buna karşın Rusya’nın, kendi katılımı ile gerçekleştirilecek uluslararası, çok taraflı bir soruşturma gerçekleştirilmesinde ısrarcı olmayı sürdüreceğini ekledi.