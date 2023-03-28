https://sputniknews.com.tr/20230328/pendikte-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yangininda-tum-supheliler-serbest-birakildi-1068838103.html

Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm şüpheliler serbest bırakıldı

Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm şüpheliler serbest bırakıldı

Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ruhsatsız otel yangınına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T11:25+0300

2023-03-28T11:25+0300

2023-03-28T11:25+0300

türkiye

istanbul

pendik

otel

yangın

otel yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü ruhsatsız bir otelin bodrum katında bulunan elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı çıkan yangında, T.Ü., İ.D. ve F.Y. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket ortağı Cihan Ş. ve diğer şüpheliler Hatip Ş., Murat Ş., Serkan Ş., Yakup T. ve Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi.'İhmal olduğunu düşünmüyorum'Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, “Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat’a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.Murat Ş. ise, “O gece sorumlu olarak Ayşe A. otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.6 şüpheli ev hapsiyle, 4'ü adli kontrol şartıyla serbestSavcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/pendikte-7-katli-otelde-yangin-cikti-1068692930.html

türkiye

istanbul

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, pendik, otel, yangın, otel yangını