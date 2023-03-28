https://sputniknews.com.tr/20230328/pendikte-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yangininda-tum-supheliler-serbest-birakildi-1068838103.html
Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm şüpheliler serbest bırakıldı
Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm şüpheliler serbest bırakıldı
Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ruhsatsız otel yangınına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:25+0300
2023-03-28T11:25+0300
2023-03-28T11:25+0300
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otel yangını
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Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü ruhsatsız bir otelin bodrum katında bulunan elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı çıkan yangında, T.Ü., İ.D. ve F.Y. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket ortağı Cihan Ş. ve diğer şüpheliler Hatip Ş., Murat Ş., Serkan Ş., Yakup T. ve Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi.'İhmal olduğunu düşünmüyorum'Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, “Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat’a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.Murat Ş. ise, “O gece sorumlu olarak Ayşe A. otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.6 şüpheli ev hapsiyle, 4'ü adli kontrol şartıyla serbestSavcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/pendikte-7-katli-otelde-yangin-cikti-1068692930.html
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istanbul, pendik, otel, yangın, otel yangını
Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm şüpheliler serbest bırakıldı
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Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ruhsatsız otel yangınına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Cihan Ş. “İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü ruhsatsız bir otelin bodrum katında bulunan elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı çıkan yangında, T.Ü., İ.D. ve F.Y. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket ortağı Cihan Ş. ve diğer şüpheliler Hatip Ş., Murat Ş., Serkan Ş., Yakup T. ve Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi.
'İhmal olduğunu düşünmüyorum'
Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, “Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat’a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
Murat Ş. ise, “O gece sorumlu olarak Ayşe A. otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.
6 şüpheli ev hapsiyle, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest
Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.