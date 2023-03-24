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https://sputniknews.com.tr/20230324/pendikte-7-katli-otelde-yangin-cikti-1068692930.html
Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı
Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T08:25+0300
2023-03-24T08:30+0300
türkiye
pendik
istanbul
otel
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otel yangını
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https://sputniknews.com.tr/20230324/artvinde-caykura-ait-cay-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1068692527.html
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pendik, istanbul, otel, yangın, otel yangını
pendik, istanbul, otel, yangın, otel yangını

Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı

08:25 24.03.2023 (güncellendi: 08:30 24.03.2023)
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Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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