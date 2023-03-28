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https://sputniknews.com.tr/20230328/pakistanda-bedava-un-izdihami-7-olu-1068825343.html
Pakistan'da 'bedava un' izdihamı: 7 ölü
Pakistan'da 'bedava un' izdihamı: 7 ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti, çok... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde federal hükümetin sınırlı sayıda ücretsiz un dağıtılacağını açıklaması kargaşaya yol açtı.Pencap’ın Multan, Muzaffergarh ve Faysalabad şehirlerinde izdihamlar sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Çarsadda kentlerinde de 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.Sosyal medyaya yansıyan görsellerde çok sayıda kişinin un kamyonlarının üzerlerine çıktığı ve unları almaya çalıştığı, hareket halindeki kamyonlara tırmananların unları yollara attığı görüldü.Twitter'da unların dağıtımında gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete ve polise tepki gösterildi.Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda da 1 kişi ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230322/afganistandaki-65lik-deprem-pakistani-salladi-9-kisi-hayatini-kaybetti-160-kisi-yaralandi-1068594091.html
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pakistan, un, sıra, izdiham, ölü, asya & pasifik
pakistan, un, sıra, izdiham, ölü, asya & pasifik

Pakistan'da 'bedava un' izdihamı: 7 ölü

00:00 28.03.2023
© AAPakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde federal hükümetin sınırlı sayıda ücretsiz un dağıtılacağını açıklaması kargaşaya yol açtı.
Pencap’ın Multan, Muzaffergarh ve Faysalabad şehirlerinde izdihamlar sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Çarsadda kentlerinde de 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.
Sosyal medyaya yansıyan görsellerde çok sayıda kişinin un kamyonlarının üzerlerine çıktığı ve unları almaya çalıştığı, hareket halindeki kamyonlara tırmananların unları yollara attığı görüldü.
Twitter'da unların dağıtımında gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete ve polise tepki gösterildi.
Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda da 1 kişi ölmüştü.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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