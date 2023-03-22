https://sputniknews.com.tr/20230322/afganistandaki-65lik-deprem-pakistani-salladi-9-kisi-hayatini-kaybetti-160-kisi-yaralandi-1068594091.html
Afganistan'daki 6.5'lik deprem Pakistan'ı salladı: 9 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı
Afganistan'daki 6.5'lik deprem Pakistan'ı salladı: 9 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T07:25+0300
2023-03-22T07:25+0300
2023-03-22T07:25+0300
dünya
deprem
afganistan
pakistan
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Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230321/afganistanda-68-buyuklugunde-deprem-1068582745.html
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deprem, afganistan, pakistan
deprem, afganistan, pakistan
Afganistan'daki 6.5'lik deprem Pakistan'ı salladı: 9 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı
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Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.
Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.
Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.
Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.