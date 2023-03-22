https://sputniknews.com.tr/20230322/afganistandaki-65lik-deprem-pakistani-salladi-9-kisi-hayatini-kaybetti-160-kisi-yaralandi-1068594091.html

Afganistan'daki 6.5'lik deprem Pakistan'ı salladı: 9 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı

Afganistan'daki 6.5'lik deprem Pakistan'ı salladı: 9 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T07:25+0300

2023-03-22T07:25+0300

2023-03-22T07:25+0300

dünya

deprem

afganistan

pakistan

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Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230321/afganistanda-68-buyuklugunde-deprem-1068582745.html

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