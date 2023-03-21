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https://sputniknews.com.tr/20230321/afganistanda-68-buyuklugunde-deprem-1068582745.html
Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T20:46+0300
2023-03-21T20:46+0300
dünya
pakistan
abd jeoloji araştırmaları kurumu
afganistan
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Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/depremlerle-tekrar-gundeme-geldi-crush-sendromu-nedir-nasil-onune-gecilir-1068578979.html
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pakistan, abd jeoloji araştırmaları kurumu, afganistan
pakistan, abd jeoloji araştırmaları kurumu, afganistan

Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

20:46 21.03.2023
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedilirken Pakistan'ın Rawalpindi kentinde halk sokağa çıktı.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedilirken Pakistan'ın Rawalpindi kentinde halk sokağa çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedilirken Pakistan'ın Rawalpindi kentinde halk sokağa çıktı.
Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.
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