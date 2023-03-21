https://sputniknews.com.tr/20230321/afganistanda-68-buyuklugunde-deprem-1068582745.html

Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T20:46+0300

2023-03-21T20:46+0300

2023-03-21T20:46+0300

dünya

pakistan

abd jeoloji araştırmaları kurumu

afganistan

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Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230321/depremlerle-tekrar-gundeme-geldi-crush-sendromu-nedir-nasil-onune-gecilir-1068578979.html

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