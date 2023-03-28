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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/mehmet-barlas-sosyal-medyadaki-iftiracilarin-silinip-gitmesine-sadece-48-gun-kaldi-1068835897.html
Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı
Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldığını belirterek... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sabah gazetesi
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
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"Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan Cumhurbaşkanı'na böyle bir iftira atılabilir mi?" diyen Barlas, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230328/ahmet-hakan-secimin-ikinci-tura-kalmasinda-ortadoguda-kartlar-yeniden-karilir-1068833772.html
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sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçim, sosyal medya
sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçim, sosyal medya

Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı

10:31 28.03.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldığını belirterek, "Tüm bu bilgilendirmeler, iftiracıların sosyal medyadaki algı operasyonlarını engellemeye yetmedi" diye yazdı.
"Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan Cumhurbaşkanı'na böyle bir iftira atılabilir mi?" diyen Barlas, şöyle devam etti:

"Neyse ki yine son sözü bu millet söyleyecek. Ben seçmenin ferasetine güveniyorum. Seçmen, hizmet üreteni de laf üreteni de görüyor. Beni bugüne kadar takip ettiğim bütün seçimlerde hiç yanıltmadı. Sosyal medyadaki iftiracıların ve 7'li koalisyon masasının silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı."

Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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