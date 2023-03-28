https://sputniknews.com.tr/20230328/mehmet-barlas-sosyal-medyadaki-iftiracilarin-silinip-gitmesine-sadece-48-gun-kaldi-1068835897.html
Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı
Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldığını belirterek... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T10:31+0300
2023-03-28T10:31+0300
2023-03-28T10:31+0300
2023 türkiye seçimleri
sabah gazetesi
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
seçim
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
"Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan Cumhurbaşkanı'na böyle bir iftira atılabilir mi?" diyen Barlas, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230328/ahmet-hakan-secimin-ikinci-tura-kalmasinda-ortadoguda-kartlar-yeniden-karilir-1068833772.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçim, sosyal medya
sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçim, sosyal medya
Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı
Abone ol
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldığını belirterek, "Tüm bu bilgilendirmeler, iftiracıların sosyal medyadaki algı operasyonlarını engellemeye yetmedi" diye yazdı.