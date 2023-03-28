Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki iftiracıların silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı

"Neyse ki yine son sözü bu millet söyleyecek. Ben seçmenin ferasetine güveniyorum. Seçmen, hizmet üreteni de laf üreteni de görüyor. Beni bugüne kadar takip ettiğim bütün seçimlerde hiç yanıltmadı. Sosyal medyadaki iftiracıların ve 7'li koalisyon masasının silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı."