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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ahmet-hakan-secimin-ikinci-tura-kalmasinda-ortadoguda-kartlar-yeniden-karilir-1068833772.html
Ahmet Hakan: Seçimin ikinci tura kalmasında Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır
Ahmet Hakan: Seçimin ikinci tura kalmasında Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
seçim
ikinci tur
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Ahmet Hakan, yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:
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ahmet hakan, seçim, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı seçimi
ahmet hakan, seçim, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı seçimi

Ahmet Hakan: Seçimin ikinci tura kalmasında Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır

09:23 28.03.2023
© Fotoğraf / Ahmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Fotoğraf /
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasında geçecek olan cumhurbaşkanlığı yarışını değerlendirdi. Hakan, seçimin ikinci tura kalması halinde 'kartların yeniden dağıtılacağını' söyledi.
Ahmet Hakan, yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:
Minik kafa karışıklıkları: İki adaylı seçimde kafalar hiç karışmayacaktı. “Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu” sorusuna yanıt verilecekti. Oysa Muharrem İnce ile Sinan Oğan da aday olunca... Devasa bir kafa karışıklığı yaşanmasa da minik kafa karışıklıkları yaşanacaktır.
Fena halde yanılanlar: Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’ndan, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’ndan oy çalacağını söyleyenler fena halde yanılıyor. İnce’nin Cumhur’dan alacağı oy var. Buna karşılık Oğan da İYİ Parti’yi bayağı bir tırtıklar.
Sert geçerse: Oğan ve İnce’nin iş yapması şuna bağlı: Erdoğan/Kılıçdaroğlu çekişmesi, büyür, büyür, büyür ve tek gündem olursa... İş yapamazlar. Erdoğan/Kılıçdaroğlu gerilimi alabildiğine yumuşak giderse kendilerine düşen payı alırlar.
Bu iş çok zor Yonca: Dört adaylı seçimde seçim birinci turda biter mi? Net cevap vermek mümkün değil ama galiba Ortaçgil’in dediği gibi ‘Bu İş Çok Zor Yonca’. Seçimin ikinci tura kalmasında ise Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır.
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