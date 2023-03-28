Ahmet Hakan: Seçimin ikinci tura kalmasında Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır

Minik kafa karışıklıkları: İki adaylı seçimde kafalar hiç karışmayacaktı. “Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu” sorusuna yanıt verilecekti. Oysa Muharrem İnce ile Sinan Oğan da aday olunca... Devasa bir kafa karışıklığı yaşanmasa da minik kafa karışıklıkları yaşanacaktır. İki adaylı seçimde kafalar hiç karışmayacaktı. “Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu” sorusuna yanıt verilecekti. Oysa Muharrem İnce ile Sinan Oğan da aday olunca... Devasa bir kafa karışıklığı yaşanmasa da minik kafa karışıklıkları yaşanacaktır.

Fena halde yanılanlar: Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’ndan, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’ndan oy çalacağını söyleyenler fena halde yanılıyor. İnce’nin Cumhur’dan alacağı oy var. Buna karşılık Oğan da İYİ Parti’yi bayağı bir tırtıklar. Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’ndan, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’ndan oy çalacağını söyleyenler fena halde yanılıyor. İnce’nin Cumhur’dan alacağı oy var. Buna karşılık Oğan da İYİ Parti’yi bayağı bir tırtıklar.

Sert geçerse: Oğan ve İnce’nin iş yapması şuna bağlı: Erdoğan/Kılıçdaroğlu çekişmesi, büyür, büyür, büyür ve tek gündem olursa... İş yapamazlar. Erdoğan/Kılıçdaroğlu gerilimi alabildiğine yumuşak giderse kendilerine düşen payı alırlar. Oğan ve İnce’nin iş yapması şuna bağlı: Erdoğan/Kılıçdaroğlu çekişmesi, büyür, büyür, büyür ve tek gündem olursa... İş yapamazlar. Erdoğan/Kılıçdaroğlu gerilimi alabildiğine yumuşak giderse kendilerine düşen payı alırlar.