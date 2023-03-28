https://sputniknews.com.tr/20230328/irandan-israildeki-protestolara-iliskin-aciklama-ates-sacan-isgalcilerin-evinde-yangin-1068829000.html

İran'dan İsrail'deki protestolara ilişkin açıklama: Ateş saçan işgalcilerin evinde yangın

İran'dan İsrail'deki protestolara ilişkin açıklama: Ateş saçan işgalcilerin evinde yangın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Israil’de Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle devam... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T03:46+0300

2023-03-28T03:46+0300

2023-03-28T03:46+0300

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yargı

yargı reformu

nasır kenani

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’de yargı reformuna karşı devam eden protestoları değerlendirdi.Ülkedeki protestoları 'ateş saçan işgalcilerin evinde yangın' olarak niteleyen Kenani, Netanyahu’nun girişimini 'iktidarda kalma' çabası şeklinde değerlendirerek gösterilerin İsrail tarihinde benzerinin görülmediğini belirtti.Kenani paylaşımında, “İsrail rejiminin katil başbakanının gücünü ve bekasını artırma girişimi, bir kez daha siyonist toplumda benzeri görülmemiş bir şekilde protestolara ve Filistin toprağının işgalcileri arasında sokak çatışmalarına neden oldu” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştiren Kenani, başta İngiltere olmak üzere ABD ve Avrupa'nın 'demokrasi gerekçesi ile bu ülkeye verdiği desteği gülünç' olarak niteledi.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/israil-polisi-tel-avivde-yargi-duzenlemesi-karsitlarinin-gosterisine-mudahale-etti-1068827718.html

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ortadoğu, israil, protesto, protesto gösterisi, yargı, yargı reformu, nasır kenani