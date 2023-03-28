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https://sputniknews.com.tr/20230328/irakta-isidin-katlettigi-ezidilere-ait-toplu-mezar-bulundu-1068829682.html
Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu
Irak’ın Musul kentinde IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulundu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulunduğu açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sincar yakınlarında yer alan Hamadan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu IŞİD dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu. Bulunan cesetlerin örgüt tarafından 2014 yılında öldürülen Ezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html
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işid, ezidi, toplu mezar, musul, sincar, terör, terör örgütü, islami terör
işid, ezidi, toplu mezar, musul, sincar, terör, terör örgütü, islami terör

Irak’ta IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait toplu mezar bulundu

04:38 28.03.2023
© İHAIrak’ın Musul kentinde IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulundu.
Irak’ın Musul kentinde IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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Irak’ın Musul kentinde IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulundu.
Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulunduğu açıklandı.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sincar yakınlarında yer alan Hamadan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu IŞİD dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu.
Bulunan cesetlerin örgüt tarafından 2014 yılında öldürülen Ezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.
2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.
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