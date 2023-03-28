https://sputniknews.com.tr/20230328/galatasaraydan-tffye-oneri-turki-cumhuriyetler-yabanci-sayilmasin-1068845039.html
Galatasaray'dan TFF'ye öneri: Türki Cumhuriyetler yabancı sayılmasın
Galatasaray'dan TFF'ye öneri: Türki Cumhuriyetler yabancı sayılmasın
Galatasaray'ın Azerbaycan'ın Karabağ FK takımıyla yaptığı hazırlık maçının ardından yepyeni bir projeyle TFF'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:05+0300
2023-03-28T13:05+0300
2023-03-28T13:05+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
türki cumhuriyetler
yabancı
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Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki Cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki Cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.Portekiz ve Brezilya örnek gösterilecekHabertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre, Bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yapan Galatasaraylı idareciler, TFF'ye Portekiz ve Brezilya arasındaki ilişkiyi örnek gösterecek.Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmalara göre her iki ülke vatandaşlarının, her iki ülke arasında vize almadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine gerek duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Bu anlaşma yüzlerce futbolcuyu da doğrudan etkiliyor.Brezilyalı futbolcular, tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor. Portekiz'in Brezilya'da üç yüzyılı aşan süre boyunca sömürgeleştirme politikası bulunurken kolonyal dönemin ardından ise iki ülke arasında dil, kültür ve vatandaşlık haklarında anlaşmaya gidildi.Dünyanın yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkesi olan Brezilya'nın en çok oyuncu gönderdiği ülke de yine Portekiz oldu. FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre Brezilya'dan yurt dışına çıkan 1219 futbolcunun 231'inin adresi Portekiz oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230326/galatasaray-depremzedeler-icin-duzenlenen-hazirlik-macinda-karabagi-2-1-yendi-1068780827.html
türki cumhuriyetler
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), türki cumhuriyetler, yabancı
galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), türki cumhuriyetler, yabancı
Galatasaray'dan TFF'ye öneri: Türki Cumhuriyetler yabancı sayılmasın
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Galatasaray'ın Azerbaycan'ın Karabağ FK takımıyla yaptığı hazırlık maçının ardından yepyeni bir projeyle TFF'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Türki Cumhuriyetlerin yabancı sayılmamasını önerecek.
Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.
Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki Cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki Cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.
Portekiz ve Brezilya örnek gösterilecek
Habertürk
'ten Çağatay Çelik'in haberine göre,
Bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yapan Galatasaraylı idareciler, TFF'ye Portekiz
ve Brezilya
arasındaki ilişkiyi örnek gösterecek.
Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmalara göre her iki ülke vatandaşlarının, her iki ülke arasında vize almadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine gerek duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Bu anlaşma yüzlerce futbolcuyu da doğrudan etkiliyor.
Brezilyalı futbolcular, tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor. Portekiz'in Brezilya'da üç yüzyılı aşan süre boyunca sömürgeleştirme politikası bulunurken kolonyal dönemin ardından ise iki ülke arasında dil, kültür ve vatandaşlık haklarında anlaşmaya gidildi.
Dünyanın yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkesi olan Brezilya'nın en çok oyuncu gönderdiği ülke de yine Portekiz oldu. FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre Brezilya'dan yurt dışına çıkan 1219 futbolcunun 231'inin adresi Portekiz oldu.