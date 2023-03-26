https://sputniknews.com.tr/20230326/galatasaray-depremzedeler-icin-duzenlenen-hazirlik-macinda-karabagi-2-1-yendi-1068780827.html
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T22:05+0300
2023-03-26T22:05+0300
2023-03-26T22:36+0300
spor
galatasaray sk
karabağ
dostluk maçı
deprem
yardım
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Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı.Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetti.Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis ile 87. dakikada penatıldan Mauro İcardi kaydetti. Karabağ'ın golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.Maçın geliri depremzedelere bağışlanacak60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır" başlığıyla paylaşım yaptı.İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.'Kardeşlik maçı' olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde 'Bir millet, iki devlet', 'Türkiye seninleyiz' yazıları yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/galatasarayin-karabag-maci-kadrosu-belli-oldu-1068761084.html
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galatasaray sk, karabağ, dostluk maçı, deprem, yardım
galatasaray sk, karabağ, dostluk maçı, deprem, yardım
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi
22:05 26.03.2023 (güncellendi: 22:36 26.03.2023) Abone ol
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetti.
Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis ile 87. dakikada penatıldan Mauro İcardi kaydetti. Karabağ'ın golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.
Maçın geliri depremzedelere bağışlanacak
60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır" başlığıyla paylaşım yaptı.
İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.
Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.
'Kardeşlik maçı' olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde 'Bir millet, iki devlet', 'Türkiye seninleyiz' yazıları yer aldı.